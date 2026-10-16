La ministra Milagros Tolón visita el estadio Monumental de Buenos Aires

Guardar

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este viernes el estadio Monumental del Club Atlético River Plate, en Buenos Aires (Argentina), donde se encuentra de viaje oficial.

Durante la visita, la titular de la cartera de Deportes ha podido conocer uno de los grandes símbolos del fútbol argentino, situado en el barrio de Belgrano, acompañada por Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate; por Mercedes Miguel, miembro de la Junta Directiva; y por Joaquín de Arístegui, embajador de España en Argentina.

PUBLICIDAD

Durante su encuentro en el estadio de fútbol más grande de Sudamérica, han abordado el papel fundamental de la educación en la formación integral de los futbolistas desde las categorías inferiores.

Una visita que se ha realizado aprovechando la participación de Milagros Tolón este viernes en el acto de apertura de la XV Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que pretenden ser impulsados a través de la cooperación por el organismo internacional que reúne a 23 países.

PUBLICIDAD