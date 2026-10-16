Kallas admite que la UE no puede reemplazar a Starlink en Ucrania a corto plazo

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Bruselas, 16 oct (EFE).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, admitió este viernes que los Veintisiete no pueden reemplazar "a corto plazo" el servicio que los satélites estadounidenses Starlink prestan al Ejército ucraniano y llamó a poner en marcha cuanto antes los medios identificados por la Agencia Europea de Defensa para ayudar a Kiev.

"Starlink es realmente necesario para Ucrania y, desafortunadamente, a corto plazo Europa no puede reemplazar esta capacidad. Por eso hoy también tenemos el debate sobre la preparación en materia de defensa. Es decir, contamos con la Agencia Europea de Defensa, que ha mapeado todas las capacidades críticas y los esfuerzos que nos faltan y que tenemos que cumplir", dijo Kallas a su llegada a la segunda jornada de una cumbre de líderes europeos.

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En ese sentido, la jefa de la diplomacia europea señaló que ahora hay que "implementar" esos medios y que "tenemos que hacerlo lo antes posible, porque nosotros mismos necesitamos esas capacidades".

Precisamente este miércoles se advirtió desde Ucrania de las restricciones en el servicio de satélites Starlink.

Kallas subrayó que la situación en Ucrania es "grave", especialmente con vistas al invierno, y añadió que la UE no ve "ningún indicio por parte de Rusia de que quieran detener esta guerra o de que tengan interés en algún tipo de tregua o paz".

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En ese contexto, la política de Estonia recordó que Ucrania necesita sobre todo medios de defensa aérea.

Además, indicó que hoy se debatirá qué más se puede hacer para que "Rusia reciba el mensaje de que tiene que negociar para poner fin a esta guerra".

"Estamos trabajando en el nuevo paquete de sanciones para presionar a Rusia y, por supuesto, esperamos hacer esto con todos nuestros socios en todo el mundo", señaló.

En cuanto a la manera de financiar a Ucrania el próximo año, Kallas dijo que se debaten muchas ideas y mencionó en particular el uso de los activos rusos congelados.

"Hemos acordado que no devolveremos los activos congelados a menos que Rusia pague reparaciones a Ucrania", subrayó.

La jefa de la diplomacia europea indicó que, dada la urgencia de financiar a Ucrania, "hay que trabajar con mecanismos de solidaridad para dividir el riesgo entre los Estados miembros, de modo que podamos ayudar eficazmente a Ucrania a asegurar que se cubra la brecha" en esas necesidades.

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Por último, Kallas aseguró que la UE está "intentando convencer" a Estados Unidos de que, "si queremos poner fin a esta guerra, tenemos que asfixiar al agresor, porque no se trata solo de terminar esta guerra, sino de asegurarnos de que Rusia no inicie más guerras".