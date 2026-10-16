Jubilados peruanos usan la IA para enviar mensajes de aliento al papa León XIV

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Lima, 16 oct (EFE).- Un grupo de jubilados peruanos utilizó la inteligencia artificial (IA) y las herramientas digitales para enviar mensajes de aliento por la pronta recuperación del papa León XIV, quien hasta el momento tiene planificado visitar el país andino entre el 11 y el 16 de noviembre próximo.

Los adultos mayores pertenecen a la casa del pensionista Yuyaq, de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de Perú, quienes buscaron de esa manera "acercarse al sumo pontífice llevándole mensajes de aliento por su pronta recuperación utilizando la IA", según informó el organismo en un comunicado.

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En ese sentido, lograron crear "postales virtuales que acompañaron con palabras de fortaleza y enviaron desde Perú hasta el Vaticano a través del uso de las redes sociales" oficiales del pontífice.

Los jubilados intervinieron digitalmente en sus fotografías para incorporarles la imagen del papa y mensajes como "seguimos orando por usted, con amor, Yuyaq, casa del pensionista ONP Perú".

El organismo detalló que decenas de adultos mayores participan en sus talleres de alfabetización digital, computación y uso de celulares inteligentes, unas herramientas que "se han convertido en una experiencia que impulsa su autonomía y les abre nuevas oportunidades para desenvolverse en un mundo cada vez más conectado".

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La preocupación por el estado de salud del papa ha generado una ola de solidaridad y oraciones en todo Perú, que ha alcanzado desde las máximas autoridades a gran parte de los ciudadanos, quienes han encomendado su recuperación al Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada de Perú, que durante octubre protagoniza multitudinarias procesiones en Lima.

El papa mantiene una fuerte vinculación con Perú, cuya nacionalidad también posee tras desarrollar más de veinte años de su vida pastoral, en los que pasó de ser misionero a ejercer de obispo en la ciudad de Chiclayo, antes de viajar en enero de 2023 hacia el Vaticano para hacerse cargo del Dicasterio para los Obispos.

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La operación y el diagnóstico del adenocarcinoma pulmonar de León XIV se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 16 de noviembre y que, en principio, sigue formalmente en pie. EFE

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