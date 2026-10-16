FundéuRAE: "Róterdam", con tilde y una sola "t", forma adecuada

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que "Róterdam", con tilde en la "o" y una sola "t", es la forma adecuada de escribir en español el nombre de esta ciudad neerlandesa.

En los medios es frecuente leer frases como "Gimnastas mexicanas inician en Rotterdam el camino a Los Ángeles 2028", "El representante nacional llegará a Rotterdam tras años de preparación y competencia" o "El atraque del barco en Roterdam marca el final de su largo viaje desde Sudamérica".

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El "Diccionario panhispánico de dudas" señala que "Róterdam", con una sola "t", es la forma adaptada a la ortografía y pronunciación españolas del nombre de esta ciudad. Aunque en su idioma original se escribe "Rotterdam" y se pronuncia como una voz aguda (/rroterdám/), en español está generalizada la pronunciación esdrújula (/rróterdam/), por lo que le corresponde llevar tilde.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir "Gimnastas mexicanas inician en Róterdam el camino a Los Ángeles 2028", "El representante nacional llegará a Róterdam tras años de preparación y competencia" y "El atraque del barco en Róterdam marca el final de su largo viaje desde Sudamérica".

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El gentilicio adecuado para los naturales de Róterdam es "roterodamense", como indica el "Diccionario de la lengua española".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE