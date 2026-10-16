Francia vuelve a permitir el uso de granadas aturdidoras de cara a las protestas de este sábado

12/12/2018 El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez. POLITICA EUROPA INTERNACIONAL FRANCIA MINISTERIO DEL INTERIOR

Guardar

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha anunciado este viernes que las fuerzas de seguridad podrán recurrir al uso de granadas aturdidoras de cara a las protestas previstas para este sábado tras un breve periodo de suspensión ante las críticas recibidas por por el caso de un adolescente de 15 años que perdió una mano durante las manifestaciones estudiantiles.

"Si ha una incidencia grave de la violencia en las calles de las principales ciudades y en el marco de las marchas, se utilizarán estas granadas", ha asegurado Nuñez a pesar de las críticas, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

PUBLICIDAD

Así, ha indicado que se estima que se produzcan unas 250 manifestaciones a lo largo de la jornada en todo el país, además de 80 marchas. "Muchas de ellas todavía deben recibir el visto bueno de las autoridades; de momento tenemos 40 protestas declaradas", ha explicado.

En este sentido, ha expresado su temor a que "se produzcan manifestaciones violentas debido a la participación de la extrema izquierda, especialmente en ciudades como Burdeos y Toulouse". "En este movimiento estudiantil estamos observando una mayor agresividad por parte de los jóvenes hacia la Policía. Si los jóvenes acceden a espacios públicos, si sus acciones obstaculizan el tráfico o si prenden fuego a los contenedores de basura, estamos obligados a intervenir para despejar las vías y evitar un incendio", ha recalcado.

PUBLICIDAD

"Soy, a la vez, garante de la libertad de manifestación y garante de la seguridad. Represento el interés público", ha insistido, antes de afirmar que "la desconfianza no es generalizada". "En la población francesa, existe una gran confianza en las fuerzas de seguridad. El nivel de apoyo es menor entre los jóvenes. Esto se explica, a mi parecer, por una falta de comprensión sobre el papel de la Policía. Su intervención no siempre se comprende bien", ha matizado.

Así, ha aclarado que "cuando se emplea la fuerza, es como respuesta a una agresión". "Por supuesto. Al ver vídeos en las redes sociales, puede dar la impresión de que alguien está siendo detenido sin haber hecho nada. Pero, cuando un joven lanza un objeto contra la Policía, la detención no se produce necesariamente de inmediato; puede ocurrir más tarde", ha añadido.

PUBLICIDAD

Miles de personas han vuelto a salir a la calle durante la jornada de hoy para seguir adelante con las manifestaciones, que han dejado hasta la fecha casi 8.000 detenidos, la gran mayoría de ellos menores de edad. Cientos de trabajadores del personal docente han resultado heridos.

Además, alrededor de un millar de agentes de Policía han resultado heridos, así como unos 150 trabajadores docentes .

Solo en el área metropolitana de París se estima que 1.260 personas han sido arrestadas, 86% de ellas menores de edad, según datos del Gobierno. En esta zona, la cifra de agentes heridos es de 286 agentes y 13 profesores, por lo que las autoridades locales han alertado de un aumento de la violencia.

PUBLICIDAD