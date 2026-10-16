El central del Rayo Vallecano Luiz Felipe se rompe ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

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El central italo-brasileño del Rayo Vallecano ha sufrido este viernes una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y estará de baja hasta final de temporada, según confirmaron los servicios médicos del club madrileño.

Luiz Felipe estaba terminando de recuperar de una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda y había entrado frente al Athletic Club en una convocatoria por primera vez en la temporada. Ahora, la lesión sufrida en el entrenamiento del jueves le hará pasar por el quirófano y perderse gran parte del presente curso.

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