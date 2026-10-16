Ejército yemení dice avanzar en provincia rica en petróleo por primera vez en seis años

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Saná, 16 oct (EFE).- El Ejército yemení, formado por fuerzas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, entró este viernes en el distrito de Majzar, ubicado en la provincia rica en petróleo de Marib, por primera vez desde 2020, desplazando a los combatientes hutíes de sus posiciones, informaron a EFE fuentes militares.

Las fuerzas gubernamentales continúan avanzando en los frentes situados al norte y al oeste de Marib, tomando posiciones estratégicas y zonas elevadas en medio de los combates contra las fuerzas hutíes, añadieron los informantes.

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Asimismo, indicaron que los rebeldes han sufrido bajas tanto en personal como en equipamiento militar ante una intensa ofensiva gubernamental, respaldada por apoyo aéreo saudí, pero no facilitaron cifras.

Los combatientes hutíes se han retirado de algunas de sus posiciones, agregaron.

El avance hacia Majzar representa un acontecimiento significativo en la lucha por el control del norte de Marib, una zona de importancia estratégica donde las tropas gubernamentales y sus fuerzas aliadas han estado tratando de consolidar sus posiciones.

Unidades del Ejército y combatientes tribales han lanzado operaciones a gran escala contra los combatientes hutíes que se encontraban en aldeas, colinas y puntos elevados, según las fuentes.

También están persiguiendo a los combatientes que huyeron de sus posiciones, mientras el avance de las fuerzas gubernamentales se enfrenta a campos de minas terrestres que deben ser desactivados.

Marib, una provincia productora de petróleo y gas situada al noreste de la capital, Saná, ha sido uno de los principales frentes en el conflicto del Yemen.

Los hutíes controlan zonas al norte, oeste y sur de la provincia de Marib, mientras que el Gobierno mantiene el control de la propia ciudad homónima.

El Ejército yemení mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí, país que a su vez es objetivo de ataques de los hutíes por su participación en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido.

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Los rebeldes, por su parte, atacaron este jueves el Palacio Presidencial en Aden, sede del Gobierno internacionalmente reconocido desde que los insurgentes tomaron Saná, donde ha habido al menos cinco muerto y decenas de heridos.EFE