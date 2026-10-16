Detenido en Dénia un presunto reincidente por el robo de dinero de una mezquita de Alicante

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en Dénia a un hombre de 28 años acusado de robar dinero de la caja de donativos de una mezquita de Alicante. En septiembre ya fue arrestado dos veces por presuntamente haber cometido sustracciones en templos musulmanes de Elche y de Gandia (Valencia), ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

La investigación se inició por la denuncia del secretario de una mezquita de la capital alicantina, en la que relató que una persona desconocida había forzado la puerta de acceso y se había quedado, tras fracturar el candado de la caja de la colecta de la limosna, todo el dinero depositado por los miembros de la comunidad durante las celebraciones religiosas.

PUBLICIDAD

Ante estos hechos, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte iniciaron las pesquisas, durante las que, con la ayuda de la Brigada Provincial de Policía Científica, identificaron a un varón como presunto autor de los hechos.

Los policías comprobaron que no era la primera vez que supuestamente robaba en una mezquita, ya que durante septiembre había sido detenido en dos ocasiones: una en Benidorm, acusado de hacerlo en un templo musulmán de Gandia, y otra en Dénia, tras al parecer sustraer en uno de Elche.

PUBLICIDAD

Finalmente, los agentes localizaron al investigado en la localidad alicantina de Dénia, donde lo arrestaron acusado de un delito de robo con fuerza. El varón, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia del municipio dianense.