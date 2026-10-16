Colombia y Armenia lanzan una coalición para acelerar la recuperación de especies

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Redacción Medioambiente, 16 oct (EFE).- Colombia y Armenia pusieron en marcha este viernes en Ereván una coalición internacional para acelerar la recuperación de especies, que alinea las acciones nacionales con la Meta 4 del Marco Mundial de Biodiversidad.

La llamada Coalición de Acción para la Recuperación de Especies Amenazadas (CARES) cuenta con la participación de 16 gobiernos: Armenia, Belice, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Fiyi, Madagascar, México, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Reino Unido y Vanuatu, según detalló hoy en un comunicado la organización de la conferencia COP17.

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Armenia y Colombia ejercen la copresidencia de CARES, dando continuidad a sus funciones como presidencias de la COP17 y la COP16, respectivamente.

En un mensaje de vídeo remitido hoy a los medios de comunicación, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Fabio Alberto Arjona, apuntó que para su país "prevenir la extinción no es suficiente" y que "el verdadero desafío consiste en avanzar decididamente hacia la recuperación de las especies en sus hábitats naturales".

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"Esta visión está en el corazón de la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) de nuestra Patria Milagro. En nuestro país ya estamos convirtiendo este objetivo en realidad mediante iniciativas para recuperar especies en peligro crítico de extinción, como el caimán llanero y el paujil de pico azul, así como a través de la recuperación del loro orejiamarillo", dijo.

Arjona subrayó asimismo que, a través de CARES, "Colombia y Armenia buscan fortalecer la cooperación internacional y pasar de los compromisos a acciones concretas que permitan la recuperación duradera de las especies amenazadas".

En 2022, los países acordaron la Meta 4 (de un total de 23) del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que insta a adoptar medidas urgentes para detener las extinciones de especies conocidas y amenazadas causadas por las actividades humanas, así como para reducir el riesgo de extinción.

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La coalición reúne a los gobiernos a fin de "elevar el nivel de ambición y acelerar las acciones encaminadas a alcanzar ese objetivo", según explica la nota.

Los países participantes podrán, además, recurrir a conocimientos especializados en recuperación de especies para identificar las que necesitan medidas específicas adicionales a la protección de sus hábitats y lograr avances para 2030.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de Armenia, Hambardzum Matevosyan, remarcó que, mediante CARES, su país se une a Colombia y a un grupo de Estados "para pedir a los gobiernos que presten a las especies amenazadas la atención específica que requiere su recuperación".

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"La Meta 4 representa un compromiso que ya hemos asumido. Ahora debemos identificar las prioridades nacionales y respaldar el trabajo necesario para que esas especies se recuperen", agregó el titular armenio. EFE