China propone restringir la exportación de algunas tecnologías de IA, biomedicina y energía fotovoltaica

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El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China han presentado este viernes una revisión del Catálogo de Tecnologías Prohibidas y Restringidas para la Exportación, que contempla la prohibición o limitación de la venta al exterior de 40 tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, biomedicina o energía fotovoltaica.

En el campo de la IA se incluyen 23 tecnologías relacionadas con modelos a gran escala, agentes inteligentes, clústeres de computación y procesamiento de información, mientras que las tecnologías que ya son de dominio público a través de métodos de código abierto o artículos académicos publicados no están incluidas.

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En el caso de la biomedicina se incluyen 5 tecnologías relacionadas con la terapia celular y génica, fármacos de ácidos nucleicos pequeños y microorganismos patógenos. Asimismo, en el área de la energía fotovoltaica se incluyen 12 tecnologías relacionadas con la fabricación de polisilicio, la fabricación de obleas de silicio y la fabricación de células fotovoltaicas.

En concreto, la propuesta de Pekín plantea la prohibición de las exportaciones de 14 tecnologías, incluyendo tecnología de generación y mutación de código malicioso mediante IA, así como tecnología y plataformas de procesos para terapia celular y génica con derechos de propiedad intelectual independientes, mientras que se plantea restringir la exportación de 26 tecnologías, incluyendo: tecnología de detección de vulnerabilidades asistida por IA.

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A este respecto, las autoridades chinas han lanzado una consulta pública sobre el alcance de las nuevas tecnologías, las políticas de control y las medidas de facilitación que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha recordado que el catálogo ha sido revisado y ajustado "en múltiples ocasiones" desde 2001, permitiendo tanto adiciones como eliminaciones, por lo que ha acotado la última revisión en el "trabajo rutinario" de gestión del comercio de tecnología, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, subrayando que "no está dirigida a ningún país, región o entidad en particular".

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"La aplicación de la IA, la biomedicina y las tecnologías relacionadas con la energía fotovoltaica en campos sensibles se ha expandido continuamente, y las principales economías han implementado controles de exportación en diversos grados", ha defendido.

De este modo, China, siguiendo las prácticas internacionales, está implementando la gestión necesaria "para prevenir el riesgo de una proliferación tecnológica descontrolada e indebida", al tiempo que garantiza los intercambios y la cooperación tecnológica internacional.

En el caso de las tecnologías de IA afectadas, el portavoz del Ministerio de China ha señalado que "es crucial garantizar la seguridad y la controlabilidad de la tecnología", ya que en caso de caer en manos de actores no estatales o entidades maliciosas, podrían poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad de la humanidad, por lo que la actuación del Gobierno chino tiene como objetivo prevenir el uso indebido y garantizar que la IA permanezca bajo control humano, así como promover la gobernanza internacional de la IA.

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