Bolivia y Chile acuerdan desarrollar un "corredor bioceánico" de fibra óptica

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La Paz, 16 oct (EFE).- Los Gobiernos de Bolivia y Chile acordaron este viernes desarrollar un “corredor bioceánico” de fibra óptica que conecte el Pacífico y el Atlántico a través de sus territorios, durante la primera visita oficial de un presidente chileno a La Paz en 71 años.

Los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Chile, José Antonio Kast, se reunieron en la capital boliviana, la primera visita de un presidente chileno a La Paz en 71 años al país andino.

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Las cancillerías firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo del "Corredor Bioceánico de Fibra Óptica Chile-Bolivia, destinado a fortalecer la conectividad digital sudamericana y contribuir a una mayor integración entre los océanos Pacífico y Atlántico", según la declaración conjunta suscrita por Paz y Kast.

El Ministerio de Obras Públicas de Bolivia explicó que el objetivo es que el país acceda señaló en un comunicado que se apunta a que el país acceda a cables submarinos del Pacífico, incluido el proyecto Humboldt, el primero de fibra óptica en cruzar el Pacífico Sur y en conectar Suramérica con Asia y Oceanía.

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Según ese ministerio, ambos países estudiarán “trazados, tráfico, permisos fronterizos y servidumbres”, buscarán operadores, inversores y financiación multilateral, y evaluarán una eventual participación de Brasil y Paraguay.

Los presidentes destacaron en su declaración conjunta la firma de un documento sobre "integración energética", para avanzar en la interconexión eléctrica entre ambos países y de un memorando para la cooperación técnica en minería, el intercambio de información "y el desarrollo de iniciativas de interés común" en esa área.

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De igual manera, resaltaron la suscripción de los "términos de referencia" para modernizar el Acuerdo de Complementación Económica 22 (ACE-22), que rige desde 1993, con miras a "profundizar y dinamizar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países".

Además, celebraron los "avances" en el Proyecto OSSA II para la reversión de un oleoducto que conecta la localidad de Sica Sica, en el altiplano boliviano, con el puerto chileno de Arica, lo que "contribuirá a fortalecer la seguridad del abastecimiento de combustibles de Bolivia".

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En la reunión también se ratificó el libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos, establecido en el Tratado de 1904, que puso fin a la guerra del Pacífico (1879-1884) y fijó las fronteras entre ambos países después de ese conflicto, en el que Bolivia perdió su acceso al mar.

Los gobiernos acordaron, además, fortalecer la cooperación en seguridad, la lucha contra la "delincuencia transnacional organizada" y la integración fronteriza.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo entre 1975 y 1978, por la reclamación marítima boliviana. En 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al mar con Bolivia.

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Este viernes, Kast reconoció que las "diferencias" entre ambos países "existen, son históricas", pero que se buscará avanzar "paso a paso" hacia el restablecimiento de las relaciones "al más alto nivel diplomático". EFE

(foto)