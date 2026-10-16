Bengoetxea arropa a la Selección vasca en la inauguración del Mundial de Pelota en Argentina: "Es un día histórico"

Guardar

La vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha participado este viernes en la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial de Pelota Vasca, celebrada en el complejo deportivo CeNARD de Buenos Aires (Argentina). "Es un día histórico", ha destacado.

Con este torneo, que se disputará entre Argentina y Uruguay, por primera vez en la historia la Selección de Euskadi de Pelota participa de manera oficial como una de las quince selecciones del campeonato.

PUBLICIDAD

Esta presencia oficial ha sido posible gracias al cambio estatutario aprobado el año pasado por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), que permitió la admisión de Euskadi como selección de pleno derecho.

Durante la ceremonia de apertura, Ibone Bengoetxea ha destacado "la relevancia histórica" de este logro para el pueblo vasco, al permitir a sus deportistas competir "en igualdad de condiciones con el resto de naciones".

OFICIALIDAD EN OTRAS MODALIDADADES DEPORTIVAS

Bengoetxea ha expresado su "profunda alegría y satisfacción" por este avance, y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico para seguir trabajando hasta alcanzar la oficialidad en otras modalidades deportivas.

"Es un gran paso para un país como Euskadi", ha señalado la vicelehendakari, que ha agradecido expresamente el apoyo brindado por la Federación Internacional de Pelota y por su presidente, Xavier Cazaubon, para hacer realidad este hito.

"Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado. Ahora, nuestros deportistas competirán con el orgullo de representar a su país, con deportividad y ambición para hacer un gran papel y dejar bien alto nuestra bandera vasca", ha remarcado.

PUBLICIDAD

A juicio de Ibone Bengoetxea, el de hoy "es un día histórico para la selección de pelota vasca, para nuestro deporte y para el conjunto del país". Un total de 42 pelotaris integran la expedición vasca en este torneo, en el que se medirán a deportistas de otros 14 países, entre los que figuran potencias como la anfitriona Argentina, Francia, España, Uruguay y México.

En el marco del acto inaugural, el presidente de la FIPV, Xavier Cazaubon, ha anunciado la próxima firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno Vasco. Mediante este acuerdo, el Centro Vasco del Deporte de Alto Nivel, Basque Team , ubicado en Getxo, quedará a disposición de deportistas de pelota de todo el planeta para su preparación y tecnificación deportiva.

PUBLICIDAD

La vicelehendakari ha manifestado su satisfacción ante este compromiso, subrayando que "situará a Euskadi como un polo de referencia internacional para pelotaris de todo el mundo".