Baldizzone da una plata y la selección masculina de hockey se cita con Argentina en los World Skate Games

16/10/2026 La patinadora española Natalia Baldizzone disputando los Juegos Mundiales de Patinaje de Asunción antes de conseguir la medalla de plata. SUDAMÉRICA PARAGUAY DEPORTES PRENSA RFEP

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La patinadora Natalia Baldizzone se proclamó este jueves subcampeona del mundo de la modalidad de solo danza del patinaje artístico, sumando la medalla número 33 para el Equipo España en los World Skate Games, Juegos Mundiales de Patinaje, que se están disputando en Asunción (Paraguay) hasta este domingo 18 de octubre, mientras que la selección masculina de hockey patines se metió en las semifinales donde se medirá a la potente Argentina.

Según informó este viernes la Real Federación Española Patinaje (RFEP) en nota, en patinaje artístico, Natalia Baldizzone se colgó la medalla de plata tras sumar 156,98 puntos en la prueba de solo danza sénior, conquistando así su cuarto subcampeonato mundial y mejorando la cuarta posición de la anterior edición.

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La española se quedó lejos de la campeona del mundo, la italiana Roberta Sasso, mientras que se quedó con la plata por un escaso margen sobre la brasileña Gabriela Giraldi (159.84). Fue el único metal de la jornada para el equipo español, que alcanza 33 medallas en la cita, con 10 oros, 14 platas y 9 bronces.

Además, Mireia Montilla terminó en quinta posición, mejorando el noveno puesto del Mundial anterior, mientras que en la categoría masculina, Joel Ribeiro finalizó en la misma posición en su primer Campeonato del Mundo como sénior, y Kilian Gomis, sexto en su estreno mundialista en solo danza.

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Por otro lado, la selección española absoluta masculina de hockey patines ya está en las semifinales de estos World Skate Games después de superar a Chile (3-0) en los cuartos de final, gracias a un doblete de Marc Grau y a un gol de Nil Roca, confirmando su pleno de triunfos desde el inicio del campeonato.

Ahora, en las semifinales, España se enfrentará a Argentina, rival contra el que se enfrentó en la final del último Campeonato del Mundo en la que se coronó con una victoria por 2-1. En el hockey en línea, el combinado júnior femenino batió con contundencia Brasil (6-0) para meterse también en la penúltima ronda.

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En skateboarding, la delegación nacional dispondrá de cinco representantes en los cuartos de final con Daniela Terol, Valentina Krauel, Abbie Burns y Natalia Muñoz, que superaron con solvencia la ronda clasificatoria, además de Ivet Terol, que competía como 'wildcard' y también pasó un corte que no estuvo al alcance de Sara González. En la categoría masculina, los 'wildcards' Daniel Moragues, Luis Cabarcos y Bereket Fernández tampoco avanzaron a los cuartos de final y cerraron su participación en Asunción.