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American Airlines amplía su red a Venezuela con una tercera ruta entre Miami y Barcelona

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American Airlines continúa mejorando su red con Venezuela al anunciar el lanzamiento de una nueva ruta entre Miami y Barcelona el próximo 15 de enero de 2027, sumándose a los vuelos ya existentes a Caracas y Maracaibo, según un comunicado.

Este nuevo servicio contará con una frecuencia de tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, y será operado a través de los aviones Embraer 175.

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Así, los billetes de avión a Barcelona estarán disponibles para su compra a partir del próximo lunes, 19 de octubre, en su página web o a través de la aplicación móvil de American Airlines.

Con esta novedad, American Airlines operará un total de 24 vuelos semanales entre Estados Unidos y Venezuela, ya que incluye dos vuelos diarios a Caracas y un vuelo diario a Maracaibo desde Miami.

Tras los terremotos en el país latinoamericano a mediados de año, cuando el Aeropuerto Internacional de Caracas reabrió sus puertas al servicio aéreo internacional, la compañía aérea fue la primera estadounidense en reanudar sus vuelos diarios.

También, a principios de este año, se convirtió en la primera de Estados Unidos en reanudar sus vuelos a Venezuela desde 2019.

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