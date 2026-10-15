Telecom Argentina venderá a Metrotel parte de los activos de la filial de Telefónica

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Buenos Aires, 15 oct (EFE).- Telecom Argentina aceptó una oferta de unos 450 millones de dólares de Metrotel, una operadora argentina de fibra óptica especializada en servicios para empresas, para traspasarle parte de los clientes y activos de Telefónica Móviles Argentina (TMA), la antigua filial de la española Telefónica que Telecom compró en febrero de 2025.

Según informó Telecom en un comunicado remitido este jueves a los mercados, el directorio de la compañía decidió aceptar la oferta de Metrotel luego de que el Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina diera el visto bueno a Metrotel como potencial compradora de los paquetes de clientes de servicios móviles y de internet de TMA.

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Telecom precisó que el monto de la oferta asciende a 450 millones de dólares, más impuestos.

En junio pasado, el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso una serie de condiciones para aprobar la adquisición de TMA) por parte de Telecom Argentina, una operación por 1.245 millones de dólares concretada en febrero de 2025.

Entre estas condiciones, Telecom debe traspasar a otro operador un mínimo de 6 millones de clientes activos de servicios móviles, incluyendo 4 millones en Buenos Aires y su periferia y 2 millones en el resto del país.

Telecom también debe transferir 211.400 clientes residenciales de internet.

Según informó este jueves Telecom, TMA cederá a favor de Metrotel, en los términos de las condiciones impuestas por las autoridades argentinas, "una base de clientes que incluirá abonados de servicios móviles y abonados de servicio de internet residencial", entre otros activos.

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La compra de TMA por parte de Telecom había sido objetada ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por dos empresas: Claro -filial de América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, que presta servicios de telefonía móvil y de internet; y Telecentro, que da servicio de internet y televisión de pago.

Telecom y Telefónica han dominado el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que en 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

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Telecom posee unos 19,4 millones de clientes móviles en Argentina, en tanto que TMA cuenta con 19,5 clientes móviles.

En el segmento de internet fija, Telecom posee 4,2 millones de abonados y TMA, 1,6 millones.

Telecom Argentina, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo de medios Clarín) y al fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez).

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Metrotel, por su parte, fue adquirida recientemente por el fondo Nippur Fiber Holdings (51 %), de los empresarios argentinos Luis Blaquier y Sebastián Caputo, y por el fondo Beacon (49 %), propiedad del magnate estadounidense Ralph Booth. EFE