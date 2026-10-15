Rusia derriba 166 drones sobre 13 regiones rusas y la anexionada Crimea

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Moscú, 15 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 166 drones ucranianos de largo alcance sobre 13 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, sin que se reportasen daños a la infraestructura crítica, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 166 drones ucranianos de ala fija", indicó en Telegram el mando castrense ruso, que enumeró las regiones afectadas.

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El gobernador de la sureña Rostov, Yuri Slúsar, indicó en su canal de MAX, la red de mensajería rusa, que en cuatro distritos de la región fueron derribados más de 20 artefactos aéreos no tripulados, sin que se reportasen víctimas o daños.

"Los ataques masivos de drones contra la región continúan. Mantengan la calma y no se acerquen a las ventanas. Por motivos de seguridad se cancela hoy la asistencia a las escuelas y guarderías de los distritos Oktiabrski y Sovietski", indicó.

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Sobre la región fronteriza de Briansk fueron destruidos 24 drones ucranianos durante la última jornada, según informó en MAX el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Además, la agrupación militar Séver (Norte) que combate en las regiones ucranianas de Járkov y Sumi aseguró haber destruido durante la pasada noche 229 drones que se dirigían a territorio ruso. EFE