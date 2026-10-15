Agencias

Rusia ataca Ucrania con 580 drones y dos misiles

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Kiev, 15 oct (EFE).- El Ejército ruso lanzó entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves contra territorio ucraniano un total de 580 drones de larga distancia y dos misiles Kh-59, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Del total de los drones, 536 fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

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Los drones y misiles que no pudieron ser interceptados impactaron en 31 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea. Fragmentos de drones destruidos en el aire cayeron en otros once lugares.

Uno de los principales objetivos del ataque fue la región de Kirovograd del centro de Ucrania, contra la que Rusia lanzó “casi 360” de los drones, según el jefe de la Administración Militar de la región, Andrí Raikovich.

“Desgraciadamente, hay impactos en 26 localizaciones”, dijo Raikovich, que explicó que entre los objetivos alcanzados hay infraestructuras críticas, empresas de transportes, instalaciones logísticas y viviendas.

Al menos tres personas han muerto en la región por el ataque ruso. EFE

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