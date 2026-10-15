Propalestinos protestan en Madrid contra la compañía israelí de danza Batsheva

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Madrid, 15 oct (EFE).- Grupos propalestinos se concentraron este jueves delante de los Teatros del Canal de Madrid para protestar contra la actuación de la compañía israelí Batsheva Dance, que representa hasta el sábado próximo el espectáculo 'Sadeh21'.

Poco antes de la primera función, con las entradas agotadas, varias decenas de personas, entre ellas el bailarín y coreógrafo español Nacho Duato, se situaron ante las puertas de los teatros, dependientes del gobierno regional de Madrid, con banderas de Palestina y carteles con el lema "Boicot 'apartheid' israelí".

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La pancarta "Israel danza mientras mata en Gaza" encabezó la queja, promovida por el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra el Estado de Israel, con el respaldo de organizaciones como la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, Desarma Madrid, Danza por Gaza y Artistas con Palestina.

También pudieron verse carteles que denunciaban el "blanqueamiento del genocidio" de Israel en Gaza y pedía "ni un respiro al sionismo".

Los concentrados, algunos con pañuelos palestinos, reclamaron el boicot de la compañía que, según aseguraron, recibe financiación pública del Estado israelí.

La compañía Batsheva Dance fue fundada en 1964 por la baronesa judía Batsheva de Rothschild; y la bailarina y coreógrafa Martha Graham fue su primera directora artística. En los años noventa, el bailarín y profesor israelí Ohad Naharin la impulsó con su estilo 'gaga'.

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A él pertenece 'Sadeh21', una de las obras más célebres y destacadas de su repertorio.

Naharin, una de las figuras más reconocidas de la danza contemporánea internacional, se ha visto afectado por varias campañas de boicot cultural contra artistas y compañías israelíes a raíz de la guerra de Gaza.

Su trabajo y el de Batsheva Dance, de la que es coreógrafo residente, han afrontado numerosos llamamientos al boicot, protestas y cancelaciones o aplazamientos de actuaciones.

Naharin ha expresado públicamente su rechazo al gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, ha participado en iniciativas de apoyo a las víctimas palestinas de Gaza y rechaza que el boicot cultural sea una vía eficaz para defender sus derechos. EFE