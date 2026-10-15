Plataforma de Machado convoca movilización para exigir fecha de elecciones en Venezuela

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Caracas, 15 oct (EFE).- El Comando Con Venezuela, plataforma política de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convocó este jueves para el próximo 22 de octubre a una movilización para exigir que se fije la fecha de la elección presidencial en el país, tras más de nueve meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"¡Este 22 de octubre, todos a la calle!", dijo el comando en un mensaje que compartió en sus redes sociales acompañado de una imagen en la que sugieren el 24 de julio de 2027 como una fecha para la elección, una propuesta que ya había hecho el senador estadounidense Berni Moreno y que el partido de Machado, Vente Venezuela (VV) apoyó.

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La plataforma indicó que la movilización se hará en "cada rincón" del país y señaló que en las próximas horas dará detalles sobre los puntos de encuentro.

"La libertad de Venezuela tiene una ruta, pero necesita de nuestra fuerza para concretarse. Este 22 de octubre nos movilizamos en cada rincón del país para exigir una fecha definitiva para la elección presidencial. ¡La fecha de la elección es la fecha de la liberación!", añadió.

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El pasado 27 de septiembre, el comando convocó caravanas en todo el país, salvo en Caracas, para exigir el regreso de Machado en medio de las denuncias de su equipo sobre impedimentos para su retorno.

Los opositores también han exigido en reiteradas oportunidades la fecha de las elecciones presidenciales.

Desde que el pasado enero Maduro fuera capturado por Estados Unidos y su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo como mandataria encargada, diversos sectores de la sociedad civil han demandado la celebración de nuevas elecciones argumentando que su interinato se vencía después de seis meses.

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Bajo este escenario, Washington impulsó un diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición para avanzar en su plan de transición para Venezuela.

Rodríguez ha dicho que en Venezuela habrá elecciones, pero sin precisar fecha. Su hermano, presidente del Parlamento y jefe de la delegación chavista en el diálogo, Jorge Rodríguez, también ha afirmado que en el país habrá comicios en el período que establece la Constitución. EFE

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