ONU: Más de 160 empresas comunican un 69 % de emisiones de metano, lo que ayuda a mitigar

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Nairobi, 15 oct (EFE).- Un 69 % de las emisiones de metano de más de 160 empresas gasísticas y petroleras, integrantes de una alianza del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), se notifican mediante mediciones, lo que ayuda a mitigarlas en la lucha contra el cambio climático, según un informe de esa agencia difundido este jueves.

La Alianza para el Metano del Petróleo y el Gas 2.0 (OGMP 2.0, en inglés), el proyecto insignia de informes y mitigación del PNUMA, creció en 2026 hasta alcanzar 163 empresas de 90 países, lo que le permite cubrir el 43 % de la producción mundial y medir con precisión sus datos de emisiones de metano.

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"Las empresas comunican (...) desde cientos de toneladas métricas evitadas hasta reducciones de varios kilotones métricos en emisiones. Estos ejemplos demuestran cómo la información basada en mediciones puede conducir a acciones para mitigar las emisiones", señala el informe.

Las medidas incluyen datos sólidos a nivel de fuente, tecnologías apropiadas sobre el terreno.

Al revelarse el origen y causa de las emanaciones, la industria consigue tener una "hoja de ruta para la acción" para recortar las emisiones de metano, un poderoso gas de efecto invernadero cuya capacidad de calentamiento es, durante un período de veinte años, ochenta veces más potente que la del dióxido de carbono.

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El estudio expone que 90 empresas han recibido el certificado de Estándar Oro, el nivel de evaluación más alto de la OGMP 2.0 sobre medidas para estimar sus emisiones de metano, lo que posiciona al 33 % de la producción mundial con la "confianza" necesaria para mitigar dichas emisiones para 2030.

"Varias empresas cumplieron con los requisitos antes de lo previsto, lo que demuestra que la gestión de metano de alta calidad puede implementarse en una amplia gama de geografías y contextos operativos", añaden los autores del texto.

Además, el informe destaca que la máxima certificación se está acelerando al alcanzar el 16 % de la producción mundial de petróleo y gas, más del doble que el año anterior, lo que demuestra que es "ampliamente alcanzable" para las empresas y que les ayuda a fortalecer su base empírica de cara a comprender sus emisiones.

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"En todo el mundo, los miembros informan de reducciones derivadas de mejoras operativas, actualizaciones de equipos, reparaciones de antorchas, optimización de turbinas y mejores prácticas de mantenimiento", afirma el PNUMA.

El informe detalla que la fase de exploración y extracción sigue siendo la "mayor fuente de emisiones" al englobar el 82 % de las mismas, de las cuales un 62 % corresponde a la producción en tierra y un 20 % en alta mar.

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Las emisiones logísticas se concentran principalmente en los sistemas de transmisión y las operaciones de gas natural licuado (GNL).

Por su parte, las emisiones en el procesamiento final y la comercialización se encuentran en las redes de distribución.

"En todos los segmentos, las fuentes recurrentes de alto impacto (tanques, compresores, antorchas, fugas y venteo) ofrecen prioridades claras para la mitigación específica", agrega la agencia.

A medida que las empresas avanzan hacia niveles de información más altos, la intensidad del metano detectada puede aumentar y disminuir, pero un incremento no significa "necesariamente" que la situación haya empeorado.

"Una medición más exhaustiva puede identificar emisiones que antes se subestimaban o no se contabilizaban", agrega.

El PNUMA recalcó que la iniciativa OGMP 2.0 está moldeando políticas, mercados y expectativas a nivel mundial, al ofrecer a gobiernos, compradores e instituciones financieras una "arquitectura consolidada" basada en pruebas empíricas sobre la posibilidad de producir petróleo y gas natural con baja intensidad de metano.

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"La alianza -concluyó- está cumpliendo su objetivo fundamental: lograr una transparencia que facilite la mitigación; no obstante, las empresas que representan la mitad de la producción mundial aún no han tomado medidas".