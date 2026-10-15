Muere un palestino y decenas resultan heridos en un bombardeo de Israel contra el norte de Gaza

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Al menos un palestino ha muerto y varias decenas han resultado heridos este jueves por un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha sido ejecutado por un dron y ha alcanzado a un grupo de personas que estaban frente a la escuela Ibad al Rahman, en la calle Al Jalaa, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre este bombardeo.

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Por su parte, las autoridades de la ciudad de Gaza han anunciado el hallazgo del cadáver de una persona en la calle Rashid y han afirmado que el cuerpo ha sido entregado a las autoridades hospitalarias, sin más detalles por ahora, tal y como ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el miércoles a más de 1.500 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que alrededor de 74.400 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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