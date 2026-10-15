La ONU destina 8,5 millones de dólares para asistir a las poblaciones del norte de Etiopía

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Nairobi, 15 oct (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó este jueves de que se destinó 8,5 millones de dólares (unos 7,5 millones de euros) para asistir a las poblaciones del norte de Etiopía, donde las fuerzas armadas avanzan sobre las posiciones de los rebeldes en Tigré.

Según un comunicado de la OCHA, la partida humanitaria asignada por el coordinador de ayuda de emergencia del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF), Tom Fletcher, ayudará a atender las necesidades de 200.000 personas en las regiones norteñas de Afar, Amhara y Tigré.

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Los nuevos fondos brindarán apoyo a los servicios de agua, saneamiento e higiene, vivienda, salud y nutrición.

“Desde la última actualización, se entregaron alimentos y suministros médicos adicionales a las regiones de Afar, Amhara y Tigré. Esto incluye 80 camiones que transportan más de 315 toneladas métricas de alimentos y más de 45 toneladas métricas de suministros médicos para apoyar a 19 centros de salud en Tigré”, señaló el documento.

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La llegada de insumos es posible gracias a los informes sobre mejoras en los accesos y a que, tras la reanudación de los vuelos, más carreteras se consideran seguras para el desplazamiento humanitario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a través de redes sociales que entregó “suministros vitales” a las comunidades afectadas tras enviar más de 71 toneladas métricas de suministros médicos por medio de camiones a 49 destinos del norte etíope.

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Esta operación formó parte de un “convoy interagencial” y contó con el respaldo de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europea de la Comisión Europea (ECHO) y la OCHA.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias continúan preocupadas por los enfrentamientos, los bombardeos de artillería, los saqueos y las interrupciones en los servicios de salud, que puedan llevar a una mayor inseguridad alimentaria en la región.

La situación de seguridad sigue siendo inestable en zonas donde se desarrollan los combates entre el Ejército etíope y su milicia aliada, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), contra los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

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Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el mes pasado y la formación de una alianza junto a siete grupos rebeldes y opositores con el objetivo de derrocar al Gobierno etíope.

Estas acciones avivan los temores al estallido de una nueva conflagración de gran escala, similar al conflicto que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno Federal, en el que murieron al menos 600.000 personas. EFE