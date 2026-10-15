Fundación Madrina advierte de que 800 familias en exclusión residencial están a la espera de un hogar en el medio rural

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La Fundación Madrina ha alertado de que 800 familias esperan una vivienda en el medio rural por lo que ha pedido a administraciones, empresas y propietarios que hagan realidad esta expectativa, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora cada 15 de octubre.

En un comunicado, el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha señalado que "sin mujeres ni niños no hay futuro para la España vaciada" y que "la madre rural es la auténtica arquitecta de la cohesión social y del desarrollo del campo".

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Según ha detallado la entidad, más de 350 familias en situación de vulnerabilidad, con unos 1.200 niños, han dejado la exclusión residencial de las grandes ciudades para empezar de nuevo en pueblos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura a través de 'Pueblos Madrina', el programa de la fundación.

La mitad de las madres acogidas son españolas "golpeadas por la nueva pobreza", mientras que la otra mitad son mujeres migrantes o refugiadas que encuentran en el pueblo "lo que la ciudad les negaba: una casa, un empleo y tiempo para criar a sus hijos".

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La fundación señala que el principal obstáculo para acelerar los realojos ha sido la desconfianza de los propietarios rurales, que temen impagos o desperfectos. Por ello, Fundación Madrina ha promovido, junto al Consejo General del Notariado, un "alquiler social garantizado" con respaldo jurídico que, según la entidad, permitiría movilizar miles de viviendas vacías en el campo.

Giménez ha insistido en que "la repoblación no es una cuestión de cemento, es una cuestión de familias, de madres y de niños", mientras que la fundación estima en 15 millones de euros el coste de realojar a otras 1.000 familias.

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