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El Rey pide "cooperación" entre CCAA en la reunión del Patronato del Monestir de Poblet (Tarragona)

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El Rey Felipe VI ha pedido a Catalunya, la Comunidad Valencia, las Islas Baleares y Aragón aprovechar el "enorme potencial de cooperación" que hay entre estos territorios y que, según él, se ve reflejado en la conservación y gestión del Real Monestir de Poblet (Tarragona).

Lo ha dicho este jueves en la apertura de la reunión del Patronato del monasterio, la primera en 15 años, a la que también han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la del Govern Balear, Marga Prohens, así como el abad de Poblet, Rafael Berrué, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

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Felipe VI ha señalado que las cuatro comunidades autónomas comparten "retos comunes" en diferentes ámbitos, los cuales, según él, abren un enorme espacio para el diálogo y la puesta en común de ideas con el patrimonio como pretexto.

"Os animo a que, como Patronato, deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue, en su día, el núcleo de este monumento", ha señalado el monarca, que ha reivindicado que tanto Catalunya como la Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón son inseparables de la realidad de España.

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UNIÓN

Parafraseando al escritor catalán Josep Pla, ha definido el monasterio como "mundo de formas, de tradiciones y de símbolos" y lo ha destacado como un testimonio vivo de la historia, así como de la responsabilidad que implica estudiarla, preservarla y divulgarla.

Asimismo, ha recordado que, en su momento, Poblet también ejercía como unión de los diferentes territorios de la Corona de Aragón, siendo el centro de una "estructura nodal y colaborativa" que se anticipó a lo que hoy en día se conoce como 'redes'.

"Creo que es una idea que podemos y debemos rescatar con el objetivo que hoy nos une: la conservación y difusión de este enorme patrimonio cultural que es el Monasterio de Santa María de Poblet", ha sostenido Felipe VI.

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