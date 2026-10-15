Agencias

El presidente libanés pide a Rubio que presione a Israel para que cese ataques en el sur

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Beirut, 15 oct (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió este jueves en una conversación telefónica al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presionar a Israel para que detenga los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras siguen estancadas las negociaciones entre ambos países mediadas por Estados Unidos.

La Presidencia libanesa informó en un comunicado de que Aoun recibió una llamada telefónica de Rubio, "durante la cual abordaron la situación general en el Líbano y la región a la luz de los acontecimientos recientes".

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La conversación también trató la situación en el sur libanés, "a raíz de los continuos ataques israelíes contra pueblos y ciudades de la región".

El presidente libanés pidió al secretario de Estado presionar a Israel "para que detenga estos ataques, cumpla con los términos del acuerdo marco, cese sus operaciones de destrucción y permita a los agricultores acceder a sus campos sin ser acosados".

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Aoun también incidió en que el Ejército y las fuerzas de seguridad libanesas "están cumpliendo plenamente con sus funciones en la aplicación de las decisiones relativas a la prevención de exhibiciones armadas, la confiscación de armas y municiones y la lucha contra el contrabando".

Las negociaciones sobre el acuerdo marco alcanzado en junio entre el Líbano e Israel -mediado por Estados Unidos- siguen abiertas, pero están estancadas y sin avances decisivos en su aplicación, y todavía no hay fechas cerradas para la celebración de la próxima ronda de conversaciones.

Hoy mismo, Aoun atribuyó la ralentización de las conversaciones a las elecciones en Israel y acontecimientos regionales e internacionales, aunque aseguró que "esto no significa que se hayan detenido".

La ofensiva israelí contra el Líbano comenzó el 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara ataques contra Israel tras el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero, y desde entonces han muerto más de 4.300 personas, de acuerdo con las autoridades libanesas. EFE

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