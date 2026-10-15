El futuro de las pensiones en España entra con fuerza en la precampaña electoral

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Madrid, 15 oct (EFE).- El futuro de las pensiones de los jubilados en España entró con fuerza este jueves en la precamapaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, después de que presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara que la oposición conservadora las "recortará" si llega al poder.

El plan de los partidos de derecha y extrema derecha PP y Vox es "mentir" a los ciudadanos hasta las elecciones y luego, "si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación", dijo el socialista Sánchez en Bruselas antes de participar en la cumbre de líderes de la Unión Europea.

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También mostró su "perplejidad" al ver vídeos de personas afines o cercanas al PP diciendo que el sistema de pensiones está a punto de colapsar o pidiendo no hablar de este tema hasta después de los comicios.

Estas palabras llegan después de que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmara en una entrevista que el sistema de pensiones "tal y como está no funciona y va a petar" (explotar).

Posteriormente Muñoz matizó estas declaraciones y dijo que la propuesta de su partido se basa en mejorar la economía para incrementar los ingresos en la Seguridad Social.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo también entró en el debate y señaló que si llega a la Presidencia del Gobierno, "sin duda" garantizará la viabilidad del sistema público de pensiones.

Además de la sostenibilidad del sistema de pensiones, el debate también se centró en la cuantía que reciben los jubilados.

"La pensión media es de 1.576 euros (al mes) y es verdad que es muy difícil vivir con esa cantidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato constitucional, que habla de suficiencia y de mejorar las pensiones en nuestro país", subrayó la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del partido izquierdista Sumar, Yolanda Díaz.

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A este respecto, Sánchez garantizó que revalorizará las pensiones conforme al índice de precios al consumo (IPC) antes de que finalice el año, aunque el decreto ley sea aprobado tras las elecciones cuando el Ejecutivo ya esté en funciones, al tratarse de un asunto de urgente necesidad e interés general.

Por su parte, el líder del PP afirmó que si hay alguien que no tiene credibilidad en materia de actualización de las pensiones es Sánchez, ya que su partido congeló las pensiones en España en el año 2011 con su voto favorable.

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También anunció que si llega a la Presidencia del Gobierno las pensiones se actualizaran conforme al IPC.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Saiz puso en duda estas declaraciones de Núñez Feijóo e insistió en que "el modelo del Partido Popular y Vox" es privatizar y recortar".

Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, señaló que la intención de su partido es que las pensiones en España estén garantizadas "a costa de lo que sea". EFE

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