EEUU alerta contra incursiones transfronterizas en plena escalada entre Etiopía y Eritrea

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Nairobi, 15 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, alertó contra "las incursiones transfronterizas" e instó al respeto de la integridad territorial de los países vecinos en una llamada con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, tras las acusaciones de guerra cruzadas entre Etiopía y Eritrea.

"El secretario y el primer ministro han abordado el aumento de las tensiones con Eritrea", señaló en un comunicado el Departamento de Estado, después de que Abiy informara también sobre la llamada mantenida este miércoles, aunque el primer ministro no reportó haber hablado sobre este asunto.

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"El secretario de Estado ha subrayado que todos los países del Cuerno de África deben respetar la soberanía y la integridad territorial de sus vecinos y evitar las incursiones transfronterizas", precisó el comunicado.

Rubio también hizo hincapié en que "la región no puede tolerar más conflictos" y expresó su apoyo a la "desescalada por todas las partes", al destacar que la única "solución sostenible a las tensiones internas y externas" es a través del "diálogo y el compromiso".

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Como ejemplo, hizo referencia al histórico acuerdo de paz de 2018 entre Etiopía y Eritrea impulsado por el propio Abiy, que le valió al mandatario etíope el Nobel de la Paz en 2019.

Rubio hizo esta advertencia después de que tanto Eritrea como Etiopía hicieran llegar sendas cartas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar la situación sobre el terreno.

Por un lado, el ministro eritreo de Asuntos Exteriores, Osman Saleh, pidió en su misiva a este órgano que condene lo que calificó de "declaración de guerra de Etiopía contra Eritrea" y crítico la "agenda bélica no provocada contra Eritrea" de Adís Abeba "con el fin de obtener por la fuerza un 'acceso soberano al mar'".

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Mientras, su homólogo etíope, Gedion Timothewos, invocó el Artículo 51 de la Carta de la ONU, que protege el derecho natural de los países a defenderse ante un ataque armado, al acusar a Eritrea de desplegar soldados en el norte de Etiopía.

La pasada semana, las Fuerzas de Paz de Tigré (FPT), milicia aliada del Ejército etíope, denunciaron la entrada de tropas eritreas en la región norteña de Tigré, como también reportó el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), organización sin fines de lucro con sede en EE.UU. que monitorea conflictos.

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Eritrea y Etiopía rompieron relaciones el pasado 1 de octubre en una escalada de tensiones alentada por las ambiciones de Adís Abeba de recuperar el acceso al mar Rojo -perdido tras la independencia de Eritrea en 1993- y las acusaciones contra Asmara sobre su supuesto apoyo a grupos rebeldes etíopes, como el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), algo que niega el Gobierno eritreo.

Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré -región fronteriza con Eritrea- desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el FPLT, que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

Así, ACLED reportó en los últimos días que el bando federal ha recuperado el control de las ciudades de Zalambessa, Aksum y Fatsi.

La situación se complica, además, por la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores —que incluye al FPLT— para derrocar al Gobierno etíope.

Estas acciones avivan los temores al estallido de una nueva guerra como el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas -según la Unión Africana- y en la que Eritrea apoyó a Adís Abeba. EFE

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