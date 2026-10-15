Brasil eleva su previsión de cosecha récord en 2026 hasta las 354,5 millones de toneladas

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São Paulo, 15 oct (EFE).- Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, proyecta una cosecha de granos récord de 354,5 millones de toneladas en 2026, un 0,4 % superior a la previsión divulgada en agosto, informó este jueves el Gobierno.

Si se confirman los pronósticos, el país suramericano aumentará su producción de cereales, leguminosas y oleaginosas en un 2,4 % con respecto a 2025, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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El área plantada alcanzará los 83,2 millones de hectáreas, lo que supone una subida del 2 % frente al año pasado.

El arroz, el maíz y la soja representan el 93 % de toda la producción estimada, según los datos oficiales.

La cosecha de soja aumentará un 5,4 % anual, hasta las 175 millones de toneladas, gracias a unas condiciones climáticas más favorables en las zonas productoras, mientras que la de maíz repuntará apenas un 1,1 %, totalizando 143,3 millones de toneladas.

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Esas dos subidas compensarán la caída del arroz, cuya producción retrocederá un 11,4 %, hasta las 11,2 millones de toneladas.

El trigo es otro de los cultivos con números negativos, ya que esta última previsión de septiembre apunta a un descenso del 24 %, hasta las 5,9 millones de toneladas, como consecuencia de la pérdida de productividad y de área cultivada.

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Esa retracción obedece a la baja rentabilidad del cereal y al desaliento de los productores por los "recurrentes problemas climáticos" en el sur de Brasil, que concentra alrededor del 80 % de la producción nacional, de acuerdo con el IBGE.

El sector agropecuario es hoy el gran motor de Brasil, la mayor potencia económica de América Latina. En 2025 fue el principal impulsor del crecimiento total del país, al avanzar un 11,7 % frente a 2024.

El campo, de hecho, ha permitido una desaceleración más suave de la economía brasileña, que avanzó un 3,4 % en 2024 y un 2,3 % en 2025.

Para este año, el Gobierno prevé una expansión del producto interior bruto (PIB) del 2 %, aunque el mercado financiero es menos optimista y sostiene que el país crecerá por debajo de ese porcentaje. EFE