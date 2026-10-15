Agencias

Al menos 17 niños muertos por el derrumbe del techo de una escuela en Pakistán

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Islamabad, 15 oct (EFE).- Al menos 17 niños murieron y otros 40 resultaron heridos este jueves al derrumbarse el techo de una escuela privada en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informaron fuentes sanitarias.

El portavoz del hospital Lady Reading de Peshawar, Muhammad Asim, confirmó la muerte de 17 alumnos, todos de 13 años o menos, y declaró la emergencia en el centro para atender a las víctimas.

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Según Asim, al menos 17 estudiantes heridos fueron trasladados a ese hospital, mientras que el balance general de lesionados asciende a 40. EFE

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