Trump vuelve a alertar de ataque iraní en la costa oeste de EEUU si logra armas nucleares

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, alertó este miércoles que un Irán con armas nucleares podría atacar Oriente Medio y la costa oeste de EE.UU. y tachó a sus líderes de "gente loca" durante un mitin en Arizona, marcado por los ataques a la gobernadora estatal y a la representante de Minnesota, la musulmana Ihman Omar.

"Primero derrotarán a Oriente Medio y luego empezarán a atacarnos en la costa oeste. Atacarán a Europa porque están locos. Son gente loca", dijo Trump durante un discurso electoral en Bullhead City, en el estado visagra de Arizona, en el oeste del país.

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El mandatario justificó así su intervención en el país persa, al argumentar que tenía que asegurarse de que "no tuvieran un arma nuclear".

"Como saben, durante muchos años se les ha considerado el principal patrocinador estatal del terrorismo. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían en 24 horas", agregó.

La semana pasada, en un mitin en Nebraska, Trump suscitó una ola de críticas por decir que Irán podía destruir Los Ángeles y San Diego.

Trump arrancó su discurso, que duró cerca de dos horas, presumiendo del avión presidencial Air Force One, un Boeing 747 al que le preguntó al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, si podía tomarlo prestado como el avión oficial presidencial.

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"Le dije a Tamim que, si fuera posible, en nombre de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, me encantaría poder tomar prestado o usar tu 747 como Air Force One durante un tiempo mientras esperamos el nuestro", explicó el mandatario, quien acto seguido dijo que su "amigo" se lo regaló.

Durante su intervención arremetió contra la gobernadora de Arizona, Kattie Hobbs, a la que llamó "tonta", contraponiéndola de forma directa con el magnate Elon Musk, a quien elogió al describirlo como un "supergenio".

También reiteró sin fundamento que la candidata demócrata perdió las elecciones a gobernadora de 2022 ante la republicana Kari Lake, haciendo referencia a la falla temporal que registraron algunas de las máquinas de votación en el condado de Maricopa en pasadas elecciones generales, en las que Trump se jugaba la reelección contra Joe Biden.

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"Teníamos a una candidata maravillosa, y todas esas máquinas estaban averiadas el día de las elecciones (...) ¡Qué elecciones tan amañadas!", añadió.

A su vez, aprovechó para volver a arremeter contra la representante Ilhan Omar, demócrata por Minnesota, cuya casa fue registrada por agentes federales el pasado lunes.

En Somalia, país donde nació la candidata, "lo único que tienen es crimen y angustia (...) Van por ahí disparándose unos a otros. Ella vino a este país y dijo: 'Tengo derechos constitucionales. Tengo derecho constitucional a estar en este país'", dijo.

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La visita de Trump al estado del Gran Cañón se produce antes las próximas elecciones de medio mandato, en las que el mandatario republicano busca impulsar a los candidatos republicanos ante la pérdida de popularidad en el país.

El día coincidió con el cumpleaños del activista conservador Charlie Kirk, quien residía en este estado y se consagró como una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), hasta que en septiembre del año pasado falleció tras recibir un disparo mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley. EFE

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