Google permite crear 'apps' personalizadas para Android desde AI Studio y lanzarlas de forma privada en Google Play

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Google ha actualizado su tienda de aplicaciones Play Store con novedades como que cualquier usuario podrá crear aplicaciones personalizadas y privadas para Android, con solo disponer de una cuenta de Google y describir la idea de la 'app' a través de AI Studio, que generará la aplicación con 'vibe coding'.

El gigante tecnológico ha trasladado su intención de mejorar Google Play para conectar con las aplicaciones y juegos preferidos por los usuarios, mediante sus capacidades de inteligencia artificial (IA), ya sea para crear 'apps' como para encontrarlas más fácilmente.

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En este sentido, ha anunciado que los usuarios ahora podrán crear aplicaciones personalizadas para Android y lanzarlas en su propio dispositivo a través de Google Play, de manera que puedan generar sus propios proyectos personales para satisfacer sus necesidades y utilizarlas de forma privada.

Como ha explicado Google en un comunicado en su blog, las aplicaciones generadas se mantendrán separadas del catálogo público de Google Play, por lo que solo se lanzarán en el propio dispositivo del usuario.

Para crear la 'app', los usuarios deberán acudir a Google AI Studio, la plataforma de desarrollo web de la compañía que permite generar aplicaciones mediante 'vibe coding' utilizando la IA de Gemini, esto es, introduciendo instrucciones con lenguaje natural sobre la idea de la 'app' y su funcionamiento. En el proceso, los usuarios pueden ir ajustando el resultado final de la aplicación con modificaciones, editando el propio código generado o ajustando matices con más indicaciones textuales.

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Por tanto, se trata de una forma sencilla de crear una aplicación desde el inicio, ajustándose a los gustos y necesidades de la persona en cuestión. Cabe destacar que basta con tener una cuenta de Google normal para completar este proceso, es decir, no es necesario disponer de una cuenta de desarrollador de pago.

Aunque esta función se ha lanzado inicialmente para utilizar la aplicación de forma privada y personal, Google ha adelantado que, en los próximos meses, los usuarios podrán compartir sus aplicaciones personales con "un círculo cercano de amigos y familiares".

Asimismo, si posteriormente los usuarios desean compartir su aplicación a nivel global, pueden obtener una cuenta de desarrollador profesional. Entonces, la aplicación pasará por las mismas revisiones de confianza y seguridad que el resto de 'apps' que se distribuyen en la tienda.

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Por el momento, esta función se ha lanzado en determinados mercados, incluyendo Estados Unidos, para usuarios mayores de 18 años.

NUEVAS FORMAS INTELIGENTES DE ENCONTRAR LAS APLICACIONES DESEADAS

Continuando con las novedades de Google Play, la compañía ha anunciado que la función Ask Play, que permite hacer una pregunta y obtener recomendaciones de 'apps' personalizadas al instante, ahora también podrá generar una comparación entre distintas aplicaciones, destacando sus diferencias clave y las opiniones de los usuarios.

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De esta forma, los usuarios podrán descubrir más fácilmente sus características y, en base a ello, descargar la aplicación que más se ajuste a sus gustos y necesidades, sin tener que probar las opciones hasta dar con la adecuada.

Asimismo, Google ha detallado que, con Play in Gemini, los usuarios comenzarán a ver integradas las opciones de aplicaciones, juegos y el contenido para desarrolladores de Google Play directamente en sus conversaciones con el asistente Gemini, haciéndolo así más accesible desde una misma aplicación.

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Siguiendo esta línea, la tecnológica también pretende facilitar el descubrimiento de aplicaciones desde más pantallas y, concretamente para los coches con Google integrado, ha actualizado la Play Store para adaptarla a la pantalla del vehículo. De la misma forma, para realidad extendida (XR), la Play Store se convierte en "un espacio 3D inmersivo" y en Google Books, las aplicaciones se han optimizado para pantallas grandes.

NOVEDADES EN EL DESCUBRIMIENTO DE JUEGOS

Además de todo ello, para mejorar el descubrimiento de juegos, Google ha implementado un nuevo buscador en la Play Store para combinar las características de los títulos de Google Play con el conocimiento de la comunidad de más de 2.000 millones de jugadores a nivel global.

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Es decir, el buscador tendrá en cuenta las evaluaciones de los jugadores sobre los títulos, en función de su mecánica, estilo artístico y otros factores, además de la popularidad del juego.

Asimismo, también influirá el "ADN del jugador", esto es, un análisis de los hábitos de juego del usuario y sus preferencias, como los géneros y mecánicas, entre otras cosas, que el buscador de Play utilizará para mejorar sus recomendaciones de juegos.

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Además, los usuarios podrán conocer cuántas personas a las que siguen lo están jugando, así como leer resúmenes de reseñas de usuarios y conocer qué juegos son tendencia y por qué. Este nuevo buscador para juegos 'Game Finder' se ha comenzado a lanzar para usuarios de Estados Unidos en inglés, aunque estará disponible próximamente para otros mercados.

Otra novedad que llega a la Play Store es que los jugadores podrán crear colecciones de juegos y compartirlas con otros usuarios, así como explorar las listas de otros jugadores.

MANTENERSE CONECTADO EN LOS JUEGOS

Por otra parte, Google ha introducido algunas nuevas funciones para promover que los usuarios se mantengan conectados con sus juegos favoritos. Una de ellas son los Sprints, que se basan en microdesafíos de 48 horas en los que los usuarios deberán formar equipos de dos a cinco jugadores para participar en competiciones. Los Sprints ya están disponibles para todos los mercados.

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Otra novedad es la función Sidekick, con la que los usuarios podrán grabar reproducciones de juegos de 30 segundos. Igualmente, con las publicaciones de la comunidad, los usuarios podrán formular y responder preguntas sobre un juego determinado directamente en la página de detalles.

Finalmente, Google ha detallado que están integrando en Google Play algunos de los títulos de PC más conocidos, como Dave the Diver y Warhammer 40,000: Boltgun, aunque habrá más lanzamientos en los próximos meses.