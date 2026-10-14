El CIS publica hoy su primer barómetro tras el desahucio de Maricarmen y la caída de los decretos de vivienda

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto publicar este miércoles su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de octubre, el primero con estimación de voto realizado tras el desahucio de Maricarmen Abascal --la mujer de 87 años que fue desalojada de la casa en la que había vivido de alquiler durante siete décadas y que murió dos semanas después-- y tras la derogación de los dos decretos ley sobre vivienda que propició el adelanto de las elecciones generales.

En concreto, Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre, tres días después una gran manifestación en protesta por el lanzamiento recorrió el centro de Madrid y culminó en la acampada que desde ese día está instalada en la Puerta del Sol exigiendo medidas para acabar con los desahucios y la crisis de la vivienda.

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El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos leyes que se sometieron a votación en el Pleno del Congreso el viernes 2 de octubre y que fueron derogados. El primero, que entre otras cosas prohibía los desahucios de personas vulnerables, fue rechazado con los votos de PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el segundo, que contemplaba la prórroga automática de los alquileres, cayó por el 'no' de estos mismos partidos más el PNV.

Ese fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se recluyó en Moncloa para decidir si ponía fin a la legislatura y el lunes anunció su decisión de disolver las Cortes y adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

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Maricarmen, que desde su desahucio había permanecido ingresada en un hospital madrileño, falleció el 7 de octubre, el mismo día en que UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Inquilinas confirmaron la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre y un día después de que el Gobierno volviera a aprobar, con algunas modificaciones, los dos decretos tumbados, con vistas a que sean convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que sigue activo tras la disolución de las Cortes.

EN SEPTIEMBRE EL PSOE AVENTAJABA EN 5,5 PUNTOS AL PP

El sondeo de septiembre, el primero tras crisis migratoria en Ceuta, otorgaba un 31% de estimación de voto al PSOE, que caía dos puntos respecto a julio y reducía a 5,5 puntos su ventaja sobre el PP, que apenas crecía cuatro décimas, hasta el 25,5%.

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Quien más subía era Vox, que se anotaba un 16,6%, 1,3 puntos más que en julio; Sumar volvía a marcar su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7%, cuatro décimas por debajo del dato de julio y en cambio, subía Podemos, con una estimación del 3,7, dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que bajaba al 1,8%

Así las cosas, los dos partidos del Gobierno de coalición sólo sumaban un respaldo del 36,7% frente al 42,1% de PP y Vox.