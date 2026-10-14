EE.UU. divulga un vídeo de la destrucción de un barco vinculado a Irán en Omán

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Washington, 14 oct (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) divulgó este miércoles un vídeo de la destrucción de un barco vinculado a Irán en el golfo de Omán, en un ataque llevado a cabo el pasado 6 de octubre contra una embarcación que, según Washington, vigilaba y tenía como objetivo a buques de la Armada estadounidense.

"Los miembros de la tripulación fueron evacuados a salvo antes de la destrucción del barco. Continúan las labores de repatriación", indicó el CENTCOM en un mensaje publicado en X.

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en la misma publicación, las fuerzas armadas estadounidenses acusaron a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de continuar atacando a marineros civiles y buques de guerra estadounidenses en aguas regionales durante los últimos siete meses.

Este mismo miércoles, la Guardia Revolucionaria afirmó que un portacontenedores se hundió tras colisionar con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz, "por una ruta no autorizada", incidente que se produce en medio de una escalada de ataques.

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La destrucción del barco se produce pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el 8 de octubre que Washington no atacaría Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

"No atacaremos Irán en ningún momento antes de las elecciones de medio mandato", escribió en Truth Social, donde también aseguró que ambos países mantenían "conversaciones productivas".

La guerra en Oriente Medio se prolonga desde hace más de seis meses, ha impulsado los precios de la gasolina a nivel mundial y se perfila como uno de los temas centrales de las elecciones legislativas de Estados Unidos. EFE

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