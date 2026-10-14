Dos miembros de las juventudes del primer partido del Gobierno de Sudáfrica mueren a tiros

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Nairobi, 14 oct (EFE).- Dos miembros de la Liga Juvenil del histórico Congreso Nacional Africano (CNA), el principal partido del Gobierno de unidad de Sudáfrica, murieron en un tiroteo en el norte del país, en el municipio de Ekurhuleni, confirmaron la Policía y la organización a la que pertenecían.

Según detalló el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) en un comunicado que recogen este miércoles medios locales, el tiroteo se produjo hacia las 18.50 hora local (16.50 GMT) del martes, en la comunidad de Katlehong, al sureste de la ciudad de Johannesburgo.

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"Las víctimas regresaban de un acto conmemorativo en honor a un miembro de un partido político celebrado en la Escuela Primaria de Mogobeng cuando un hombre abrió fuego contra ellos", precisaron las fuerzas de seguridad.

"Siete personas recibieron disparos. Dos hombres, de 23 y 21 años, fueron declarados fallecidos en el lugar de los hechos. Ostras cinco personas, de entre 12 y 27 años, sufrieron heridas de bala y fueron llevadas al hospital para recibir atención médica", añadieron.

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El sospechoso se entregó a la Policía posteriormente y se encuentra bajo custodia, en un caso en el que se imputan cargos de asesinatos e intento de asesinato.

Dadas las características del incidente, el caso fue asignado para ser investigado al Equipo de Trabajo sobre Asesinatos Políticos (PKTT, en inglés) de la Policía de la provincia de Gauteng.

Aunque el SAPS no especificó el nombre de la formación política de las víctimas, la Liga Juvenil del CNA (ANCYL, en inglés) lamentó los hechos en su propio comunicado y apuntó que la ceremonia fue en memoria de una integrante de la Liga de Mujeres del CNA (ANCWL) que había sido tiroteada a principios de octubre en la misma zona.

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"La recurrencia de este tipo de incidentes en la misma comunidad suscita serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestra población y el creciente fenómeno de los crímenes violentos", afirmó la ANCYL, al pedir una "investigación exhaustiva" para esclarecer los hechos.

Asimismo, testigos aseguraron a la prensa sudafricana que el autor de los hechos era conocido en la comunidad y solía compartir imágenes de armas en su página de la red social Facebook.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. EFE