Miércoles 14 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

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Martes, 13 oct (EFE).-

Jerusalén.- Los ministros de Exteriores de Israel y Colombia inauguran la embajada del país americano en Jerusalén, 46 años después de sacarla de la ciudad, como parte del giro que se está produciendo en Latinoamérica con los triunfos de candidatos conservadores en varios países.

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Bogotá.- Centrales obreras y parte de la oposición convocan a la primera gran manifestación contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, abriendo el camino para dos meses de protestas de sectores sociales, culturales, indígenas y económicos al Ejecutivo ultraderechista.

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San José.- El Gobierno de Costa Rica inaugura el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la megacárcel para 5.100 presos inspirada en el modelo salvadoreño del mandatario Nayib Bukele, y que pretende ser un símbolo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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São Paulo (Brasil).- El Senado de Brasil debate la reducción de la jornada laboral, la propuesta estrella del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones.

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Washington/Los Ángeles (EEUU).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acelera su agenda electoral con dos mítines en un mismo día, Montana y Arizona, en dos estados republicanos donde intenta mantener el apoyo ante la pérdida de popularidad.

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Tiro (Líbano).- Miles de desplazados libaneses siguen sin hogar al que regresar más de siete meses después del inicio de la ofensiva israelí sobre el país de los cedros.

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Bruselas - Bruselas acoge este miércoles una concentración contra los desahucios, convocada por Housing Action Day Belgium tras los casos de Maricarmen en Madrid y de otra que se suicidó en Uccle la víspera de su desahucio previsto. Bajo el lema «Desde Bruselas hasta Madrid, los desahucios matan», los convocantes denuncian la primacía del beneficio económico sobre el derecho a la vivienda.

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Ciudad de Guatemala - Los cuerpos de más de un centenar de personas asesinadas han sido hallados envueltos en plásticos o sábanas en Guatemala durante 2026, la mayoría maniatados, con señales de tortura y sin que los crímenes hayan sido esclarecidos, según datos oficiales.

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Roma.- Seguimiento de la salud del papa tras haber sido operado con éxito de la extirpación del nódulo pulmonar.

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Tallín.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en Tallin con las autoridades del país, pronuncia un discurso en la Universidad de Tecnología y visita la base aérea de Ämari.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, ofrece una declaración de Gobierno en el pleno de la Cámara Baja (Bundestag) previa a la cumbre europea de los días 15 y 16 en Bruselas.

después del inicio de la ofensiva israelí sobre el país de los cedros.

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Berlín.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reúne con su homóloga búlgara, Velislava Petrova-Chamova.

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Los Ángeles (EEUU).- La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, que se presenta a la reelección en noviembre, asegura en una entrevista con EFE que hará "lo que sea necesario" para defender a la ciudadanía frente a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Bogotá.- El expresidente colombiano y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, participa en una charla titulada "¿Cómo vamos a diez años del acuerdo con las FARC?" en el que analizará las luces y sombras del principal logro de su mandato, no exento de controversia. Universidad de los Andes.

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Bruselas.- El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla; el presidente de Catalunya, Salvador Illa; y la presidenta de las Illes Balears, Marga Prohens, atienden a los medios en el marco de su participación en la semana de las regiones y ciudades del Comité de las Regiones.

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Ereván.- La primera dama de Armenia, Anna Hakobián, ha impulsado una campaña contra la violencia de género en el país caucásico, donde las costumbres patriarcales chocan contra la lucha por los derechos de la mujer.

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Bangkok.- Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM) continúan en Bangkok tras la presentación del informe de perspectivas económicas mundiales, con una rueda de prensa prevista de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la "agenda de políticas globales"

(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Bangkok.- El vicepresidente de Economía de Venezuela, Calixto Ortega, participa en una charla titulada "Venezuela de nuevo: de la gestión de crisis a la restauración de la esperanza", durante la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), en Bangkok.

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Bangkok.- El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, participa en la charla "Caminos hacia la resiliencia: historias de éxito en reformas y alianzas" durante la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) en Bangkok

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga el índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en el país asiático, de septiembre, tras haber aumentado un 0,8 % interanual en agosto.

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Pekín.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de septiembre del comercio exterior chino, después de que el valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentase un 18,6 % interanual en agosto.

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Dublín.- Se celebra la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial en Dublín.

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Londres.- Marcha en solidaridad con la víctima de la universidad estadounidense de Cornell.

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Quito.- El Encuentro Regional 'Mujeres Rurales Tejiendo Resiliencia: saberes y sabores frente al cambio climático' reúne en Quito a lideresas agricultoras de los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia para compartir cómo sus semillas, cultivos y recetas sostienen la alimentación de sus comunidades en un clima cada vez más incierto.

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Ciudad de México - El escritor y periodista mexicano Juan Villoro recibirá el premio Carlos Fuentes, un homenaje a su trayectoria literaria y a su aportación a las letras en español, marcada por una obra que transita entre la novela, el ensayo, la crónica y el periodismo, y que lo ha consolidado como una de las voces más destacadas de la literatura mexicana contemporánea.

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Roslín (R. Unido).- Unos pequeños bloques con hongos beneficiosos, desarrollados en Escocia, buscan facilitar la reforestación al favorecer la supervivencia de árboles recién plantados, con posibles aplicaciones en terrenos afectados por la sequía y los incendios forestales.

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Miami.- El Salón de la Fama de los Compositores Latinos integra a figuras como el español Danny Daniel, el colombiano Kike Santander, el peruano Gian Marco y el mexicano Mario Quintero Lara de los Tucanes de Tijuana en una gala este miércoles en Miami en la que también premiará de manera póstuma a Celia Cruz.

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Roma.- Ambiente previo al partido Roma - Real Madrid y cobertura de las ruedas de prensa posteriores.

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rci/EFETV

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