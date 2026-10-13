FMI: la IA no ha jugado hasta ahora un papel importante en la economía de Latinoamérica

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Bangkok, 13 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este martes que la inteligencia artificial (IA) no ha jugado hasta ahora un rol destacable en la economía de Latinoamérica, aun cuando el sector representa casi un tercio del crecimiento del comercio mundial en el último trienio.

"Hasta ahora, la IA no ha sido un motor muy potente en la región", subrayó en rueda de prensa la directora del Departamento de Investigación del FMI, Silvana Tenreyro, en Bangkok, durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas Mundiales del organismo.

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El documento rebaja las proyecciones de crecimiento en América Latina y el Caribe al 2,3 % para este año, una décima menos que lo previsto en julio, y al 2,5 % en 2027.

Según el organismo, "las implicaciones macroeconómicas en la región del impacto energético reflejan el equilibrio entre las ganancias para los exportadores de materias primas y las pérdidas para los importadores de energía".

Tenreyro recomendó este martes a los países de Latinoamérica "mantener vigilada la inflación y asegurarse de prevenir una segunda ronda de efectos del shock energético, tanto para importadores como para exportadores".

El FMI ha remarcado que el crecimiento de la demanda global de IA ha amortizado en algunos países, especialmente en Asia, los impactos de la crisis de suministro energético derivada del conflicto en Oriente Medio.

Entre 2023 y 2025, el comercio mundial creció un 8,3 % acumulado, de cuyo total la IA representa un 29 %, dijo Tenreyro. "Sin ese intercambio relacionado con la IA, el crecimiento conjunto hubiera sido de 4,6 %, entonces, estos son números grandes", sostuvo.

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Mientras en territorios como Taiwán, Singapur o India crecen las inversiones en IA y centros de datos, Latinoamérica en conjunto aún no obtiene beneficios en medio del auge global de esta tecnología.

Pero México, que ha logrado cierta integración en las cadenas de suministro de IA, sí consiguió subir tres décimas hasta el 1,5 % sus previsiones de crecimiento para este año, de acuerdo con el informe.

En cambio, Brasil, la primera economía del subcontinente, ve sus previsiones para este año rebajadas en dos décimas, hasta el 2,2 %, y tres décimas el próximo, cuando el Fondo prevé un avance del 1,9 %.

El FMI advirtió que eventos climáticos extremos desencadenados por El Niño podrían causar más perturbaciones en los mercados de materias primas, muy importantes en América Latina, exacerbando las presiones de oferta. EFE

(foto)(vídeo)