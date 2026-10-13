España dice que Iberoamérica tiene "mucho que decir en el convulso contexto internacional"

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Tegucigalpa, 12 oct (EFE).- El embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, afirmó este lunes que los países iberoamericanos tienen “mucho que decir en un momento muy convulso internacional” y ofreció el respaldo de su país a la nación centroamericana para la organización de la XXXI Cumbre Iberoamericana, prevista para 2028.

“Tenemos mucho que decir en un momento muy convulso internacional y estamos convencidos de que Honduras va a desarrollar en los próximos años (la Cumbre Iberoamericana) y estaremos aquí si nos necesita”, subrayó Escribano Manzano durante un acto con motivo de la Fiesta Nacional de España.

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El diplomático señaló que la cumbre representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los 22 países de la comunidad iberoamericana y reiteró la disposición de España a colaborar con Honduras en los preparativos de la reunión.

El Gobierno hondureño estuvo representado en el acto por la designada presidencial (vicepresidenta), Diana Herrera, y la canciller, Mireya Agüero.

Escribano Manzano también destacó la cooperación entre España y Honduras en materia de seguridad, que incluye operaciones conjuntas, formación e intercambio de conocimientos entre militares y policías.

“La lucha contra el narcotráfico, la trata de seres humanos, la extorsión, la estafa y la ciberdelincuencia no sería posible sin el refuerzo de la actividad operativa entre nuestros dos países, silenciosa y eficaz”, afirmó.

El embajador resaltó, además, el buen momento de las relaciones bilaterales, que, según dijo, se sustentan en la “amistad, el respeto mutuo y la defensa de los valores democráticos y el derecho internacional”.

“La relación de España y Honduras atraviesa un momento excepcional (...), porque ante todo es una cuestión de personas”, enfatizó Escribano Manzano, al destacar la presencia de empresas españolas en Honduras y la contribución de la comunidad hondureña en España, integrada por más de 200.000 personas.

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Por su parte, la canciller hondureña afirmó que su país recibirá la Cumbre Iberoamericana de 2028 “con profundo orgullo” y con el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la comunidad.

“Honduras obviamente estará presente en la próxima Cumbre Iberoamericana (...) que se celebrará en Madrid en el mes de noviembre. Y así mismo, nuestro país tendrá el honor y el privilegio de acoger en el 2028 la Cumbre Iberoamericana”, expresó Agüero.

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La ministra de Exteriores señaló que Honduras aspira a estrechar sus relaciones con España, estimular las inversiones, incrementar el intercambio comercial y ampliar la cooperación cultural.

“España constituye un aliado de primer orden, de amistad entrañable que queremos consolidar a toda costa”, aseguró la jefa de la diplomacia hondureña.

Agüero también destacó el aporte de la cooperación española en ámbitos como la seguridad alimentaria y la protección de las poblaciones vulnerables, así como la contribución de la comunidad hondureña a la economía y la sociedad españolas. EFE

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