El 60% de familias de más renta limita pantallas, frente al 41% de bajos recursos, según un estudio de FAD y Netflix

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El 60 por ciento de las familias que cuentan con mayor nivel socioeconómico limita el tiempo de exposición a las pantallas de sus hijos, frente al 41 por ciento de aquellas que disponen de menos recursos.

Así se desprende del estudio 'Educación digital en la infancia y la adolescencia: prácticas, actitudes e impacto de las tecnologías digitales en los hogares españoles', elaborado a partir de una encuesta a 1.500 progenitores con hijos de 3 a 17 años, de Fad Juventud y Netflix.

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El trabajo ha sido presentado este martes en la sede de Red.es y muestra que el 56 por ciento con más nivel socioeconómico decide cuándo y dónde pueden usarse los dispositivos, en comparación con el 40 por ciento de los hogares que tienen menos recursos.

Asimismo, la investigación revela que el 38 por ciento de las familias con más recursos aplica cinco o más estrategias de gestión de las pantallas, frente al 34 por ciento de las que tienen un nivel socioeconómico medio y el 27 por ciento de las de nivel bajo.

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En cuando al uso de herramientas para limitar los tiempos y los contenidos, el informe señala que las utilizan el 37 por ciento de las familias de nivel socioeconómico alto, un porcentaje que cae al 29 por ciento en el caso de las de nivel bajo.

Por otro lado, la investigación indica que el 30 por ciento de los menores de familias con pocos recursos utiliza el teléfono móvil en espacios privados del hogar, 12 puntos más que quienes pertenecen a familias con más recursos.

En la presentación de los resultados, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha destacado que la familia es "un actor protagonista" y que "todo parte del ejemplo" que los progenitores dan a sus hijos en el hogar. Además, ha puesto el foco en que "las brechas se agrandan en las familias vulnerables".

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En su caso, la directora de Relaciones Institucionales de Netflix, Esperanza Ibáñez, ha apuntado que el bienestar digital "importa más que nunca". "Queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar en un entorno digital seguro, con garantías, en el que desarrollar su creatividad, su sentido crítico y sus capacidades, pero también queremos que sea un espacio en el que puedan disfrutar", ha señalado, para después añadir que ese equilibrio es un reto y una prioridad para las familias.