Corea del Norte y Rusia acuerdan expandir su cooperación durante desastres

Guardar

Tokio, 13 oct (EFE).- Corea del Norte y Rusia acordaron expandir su cooperación en materia de respuesta ante desastres durante la visita de una delegación rusa a Pionyang, según informó este martes la agencia estatal norcoreana KCNA, en medio de un refuerzo de los vínculos bilaterales.

En la víspera, el ministro de Prevención de Desastres norcoreano, Kim Chol-nam, firmó junto al titular de Situaciones de Emergencia ruso, Aleksandr Kurenkov, un plan de cooperación para los próximos tres años.

PUBLICIDAD

Durante las conversaciones, intercambiaron experiencias y analizaron los "logros alcanzados por ambos países en materia de prevención de desastres, además de abordarse cuestiones relativas al fomento del intercambio y la cooperación bilateral".

La visita de esta delegación rusa sigue a otra similar en julio de 2025, precisó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, así como a la firma entre Moscú y Pionyang de un acuerdo sobre formación de especialistas y cooperación científica y técnica el pasado diciembre.

PUBLICIDAD

Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos en diversos ámbitos desde 2024, tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. A finales del pasado septiembre, las autoridades rusas revelaron haber invitado a visitar el país al líder norcoreano, Kim Jong-un.

En paralelo a este refuerzo de los vínculos bilaterales, Seúl estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar, a cambio de apoyo económico y transferencia de tecnología de defensa al país asiático. EFE

PUBLICIDAD

(foto)