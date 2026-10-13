Agencias

Corea del Norte y Rusia acuerdan expandir su cooperación durante desastres

Guardar

Tokio, 13 oct (EFE).- Corea del Norte y Rusia acordaron expandir su cooperación en materia de respuesta ante desastres durante la visita de una delegación rusa a Pionyang, según informó este martes la agencia estatal norcoreana KCNA, en medio de un refuerzo de los vínculos bilaterales.

En la víspera, el ministro de Prevención de Desastres norcoreano, Kim Chol-nam, firmó junto al titular de Situaciones de Emergencia ruso, Aleksandr Kurenkov, un plan de cooperación para los próximos tres años.

PUBLICIDAD

Durante las conversaciones, intercambiaron experiencias y analizaron los "logros alcanzados por ambos países en materia de prevención de desastres, además de abordarse cuestiones relativas al fomento del intercambio y la cooperación bilateral".

La visita de esta delegación rusa sigue a otra similar en julio de 2025, precisó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, así como a la firma entre Moscú y Pionyang de un acuerdo sobre formación de especialistas y cooperación científica y técnica el pasado diciembre.

PUBLICIDAD

Corea del Norte y Rusia han fortalecido sus lazos en diversos ámbitos desde 2024, tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. A finales del pasado septiembre, las autoridades rusas revelaron haber invitado a visitar el país al líder norcoreano, Kim Jong-un.

En paralelo a este refuerzo de los vínculos bilaterales, Seúl estima que Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar, a cambio de apoyo económico y transferencia de tecnología de defensa al país asiático. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Liberan a 32 manifestantes detenidos tras protesta por agua contaminada en oeste de México

Infobae

Marruecos impide a la francesa Claude Mangin visitar a su esposo detenido, el activista saharaui Naama Asfari

Marruecos impide a la francesa Claude Mangin visitar a su esposo detenido, el activista saharaui Naama Asfari

España dice que Iberoamérica tiene "mucho que decir en el convulso contexto internacional"

Infobae

El FMI avisa del riesgo de corrección en valores de IA, coste de la deuda y ciberataques

Infobae

Relatora de la ONU urge a México a investigar denuncias de represión en protesta por agua

Infobae