Bruselas aprueba con condiciones la compra de Kenvue por parte de Kimberly-Clark

Guardar

Bruselas, 13 oct (EFE).- La Comisión Europea dio este martes luz verde para que la multinacional estadounidense Kimberly-Clark adquiera Kenvue, propietaria de marcas como Listerine o Neutrogena, a condición de que la primera se deshaga de sus marcas de higiene femenina en el mercado europeo para evitar problemas de competencia.

En concreto, será la empresa turca Dilek quien comprará el negocio desinvertido por la estadounidense, una operación que también ha sido aprobada hoy por las autoridades comunitarias tras constatar que la compañía cuenta con los medios para desarrollar el negocio y ser un competidor viable en ese mercado, según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

PUBLICIDAD

Kimberly-Clark, responsable de marcas como Huggies y Kotex, anunció en noviembre de 2025 que había llegado a un acuerdo para comprar Kenvue, empresa propietaria de marcas como Listerine, Nicorette, Neutrogena y o.b., entre otras, creando así un gigante de productos de consumo básico a través de una operación valorada en 48.700 millones de dólares.

La Comisión Europea temía que la transacción, tal como se notificó inicialmente, redujera la competencia en los mercados de suministro de tampones en Chequia, Estonia y Eslovaquia puesto que supondría la eliminación de un competidor importante en esos mercados, donde ya existe una presencia limitada de otros proveedores.

PUBLICIDAD

Para resolver las dudas de la Comisión, Kimberly-Clark se ofreció a desinvertir en todas sus marcas de productos de higiene femenina en el Espacio Económico Europeo, incluidos los derechos de propiedad intelectual, los conocimientos técnicos y los empleados clave y relaciones comerciales asociados. En concreto, las marcas afectadas son Kotex (incluida la submarca Lidie), Camelia y Record.

Tras analizar las opiniones recibidas en su consulta de mercado, la Comisión concluyó que aplicando estos compromisos la compra ya no generaría problemas de competencia.

Además, el Ejecutivo comunitario ha aprobado que sea la empresa turca Dilek, distribuidora de bienes de consumo, quien se haga con los activos desinvertidos por Kimberly-Cark.

"La Comisión concluyó que Dilek es un comprador adecuado, dado que dispone, entre otras cosas, de los recursos financieros necesarios para mantener y desarrollar el negocio objeto de desinversión, así como de la experiencia necesaria para gestionarlo eficazmente como una fuerza competitiva viable y activa", señaló la institución.

PUBLICIDAD

Esta recordó que la aprobación de la compra está supeditada a que se cumplan plenamente estos compromisos y señaló que un administrador independiente, supervisado por la Comisión, se encargará de vigilar la ejecución. EFE