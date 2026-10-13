Bardella, delfín de Le Pen, dedicará toda su energía a que Francia "recupere su lugar"

Guardar

Madrid, 13 oct (EFE).- El ultraconservador francés Jordan Bardella, mano derecha de Marine Le Pen, afirmó este martes, ante el momento "especialmente grave" que atraviesa su país, que no es Francia "la que ha fracasado", sino las "decisiones políticas" que se han tomado, y auguró que "habrá que reconstruirlo todo" si Agrupación Nacional (RN) gana las presidenciales de 2027.

"Dedicaré toda mi energía a conseguir que a partir de 2027 Francia recupere plenamente el lugar que le corresponde", dijo en Madrid Bardella, que sería, en principio, el elegido para ocupar el puesto de primer ministro si Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales del próximo año.

PUBLICIDAD

El eurodiputado del grupo Patriotas por Europa y presidente de Agrupación Nacional (RN), el partido de Le Pen, habló así este martes en un desayuno informativo en Madrid en el que estuvo arropado por el líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, con quien visitó la víspera Ceuta, ciudad española del norte de África que sufrió una entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

Bardella, que ha pronunciado en español su primera intervención y ha usado ya el francés para responder a las preguntas posteriores, ha hablado de inmigración, de la invasión rusa de Ucrania o de la soberanía europea en materia de defensa.

PUBLICIDAD

Aunque el grueso de su intervención versó sobre las recetas económicas por las que Agrupación Nacional apuesta para una Francia que atraviesa, a su juicio, un momento "especialmente grave".

"Algunos observadores internacionales ya describen (a Francia) como el eslabón débil de Europa" tras casi una década de presidencia de Emmanuel Macron, censuró Bardella antes de aseverar que "no es Francia la que ha fracasado, sino las decisiones políticas".

Defendió, en este sentido, que "el mayor peligro en las próximas elecciones en Francia no es el cambio de políticas económicas, sino continuar con las mismas políticas económicas".

"Si los franceses nos dan su confianza, tendremos que reconstruirlo todo (...). Los franceses que confíen en Agrupación Nacional no serán franceses de izquierdas o de derechas, sino franceses patriotas, a quienes les sangra el corazón al ver cómo nuestro país se hunde", resumió Bardella, protagonista recientemente de un escándalo por una investigación periodística que le atribuye mensajes antisemitas. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)