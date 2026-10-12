Perú impulsa eje logístico en puerto de Corío con una inversión de 844 millones de dólares

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Lima, 12 oct (EFE).- Las autoridades de Perú impulsan la iniciativa de la nueva "ciudad-puerto de Corío", que se plantea construir en la región de Arequipa con una inversión total de 844,48 millones de dólares, para contar con un nuevo eje logístico en la costa sur del país, informaron este lunes fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló que la iniciativa comprende un terminal portuario y una "ciudad logística" de más de 34.000 hectáreas, con una proyección de más de 50.000 empleos directos y 150.000 indirectos, según estimaciones del gobierno de la región sureña de Arequipa.

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En ese sentido, Proinversión suscribió un convenio con el gobierno de Arequipa para promover, difundir y posicionar la obra, que comprenderá un terminal multipropósito especializado en graneles sólidos limpios, ante inversores nacionales y extranjeros.

Según la información oficial, la intención es que el proyecto se desarrolle en tres etapas, la primera de ellas con una inversión estimada de 651,98 millones de dólares, la segunda con una inversión preliminar de 109,25 millones de dólares y la tercera con unos 83,25 millones de dólares.

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El objetivo es convertir al sur de Perú "en un nuevo nodo logístico, industrial y comercial conectado con Brasil, Bolivia y los mercados del Asia-Pacífico", remarcó la agencia.

Al respecto, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó que esta obra representa "una oportunidad histórica" para transformar el desarrollo económico y social del sur peruano mediante un puerto que, además, comprenderá "la inversión en industria, empleo y actividad económica".

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"El puerto es la puerta; lo verdaderamente transformador será todo lo que consigamos construir detrás de esa puerta", sostuvo.

El gobierno regional de Arequipa consideró que la iniciativa, además de generar decenas de miles de empleos directos e indirectos, también contribuirá al desarrollo de capacidades técnicas, innovación y transferencia de conocimiento.

El plan fue aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional en septiembre de 2026, por lo que Proinversión señaló que plantea avanzar en la articulación público-privada y en la promoción de inversiones necesarias para desarrollarlo progresivamente.

La información fue difundida durante la presentación del evento "Ciudad Puerto Corío: una nueva plataforma de desarrollo para el sur", en el que también participaron el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, autoridades municipales, parlamentarios por Arequipa y otras autoridades y representantes del sector público y privado. EFE

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