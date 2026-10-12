La UE sanciona a 3 personas y 4 empresas norcoreanas por pruebas nucleares y apoyo a Rusia

Guardar

Luxemburgo, 12 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) añadió este lunes a tres personas y cuatro entidades a su lista de sancionados de Corea del Norte, por haber participado en los programas nucleares de ese país y por el creciente apoyo a Rusia.

En particular, la decisión del Consejo (que representa a los países de la UE) penaliza a los sancionados por el apoyo, promoción o la participación en actividades que contribuyen a los programas relacionados con armas nucleares, misiles balísticos u otras armas de destrucción masiva. Además, les responsabiliza de violar y eludir las sanciones de las Naciones Unidas.

PUBLICIDAD

Por otra parte, se refiere a las "actividades vinculadas a la creciente cooperación militar y económica" entre Corea del Norte y Rusia, incluido el despliegue de trabajadores de ese país en territorio ruso. Y menciona la cooperación comercial e industrial y el comercio de "armas por petróleo", en violación de las prohibiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Rusia aprobó como miembro permanente.

Entre los sancionados está Ri Song Jin, investigador de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial de Corea del Norte y funcionario de la dirección general de misiles, que está en Rusia como técnico para apoyar el uso de misiles por parte de Rusia en el contexto de la creciente cooperación militar con Moscú.

PUBLICIDAD

También se ha incluido a la promotora inmobiliaria rusa Samolet Group y a su directora ejecutiva, Anna Nikolaevna Akinshina, por su responsabilidad en una empresa que empleó a trabajadores de Corea del Norte en proyectos de construcción en Vladivostok, en violación de las sanciones de la ONU.

Otro incluido es Vladimir Aleksandrovich Sokolov, fundador y presidente del holding ruso Black Horse, por promover igualmente y facilitar proyectos de cooperación comercial e industrial que involucran a Corea del Norte.

Las dos entidades restantes son Paekyangsan Shipping, que opera un buque involucrado en envíos de productos petrolíferos refinados desde Rusia a Corea del Norte violando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y la filial de Black Horse, Golden Autumn Agroholding.

PUBLICIDAD

Las personas incluidas en la lista quedan sujetas a la congelación de sus activos y se prohíbe proporcionarles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, o en su beneficio . Además, se les prohibirá viajar a la Unión Europea a las personas físicas.

Tras la decisión de hoy, ya hay 80 personas incluidas en esta lista negra de la UE, así como 25 entidades. EFE