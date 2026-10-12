Altercados entre ultras del Sevilla FC y del Levante UD en los alrededores del Ciutat de València

12/10/2026 Estadio del Levante UD. Imagen de archivo. DEPORTES LEVANTE UD

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Ultras del Sevilla y del Levante UD se han enfrentado este lunes en València, en las inmediaciones del campo de fútbol del equipo 'granota', el Ciutat de València, horas antes del partido que ambos disputarán a las 21.00 horas.

La presencia de la Policía Nacional, cuyos efectivos se han desplazado hasta ese lugar tras ser alertados a través de una llamada de los altercados que se estaban registrando, ha hecho que los grupos que los estaban protagonizando se dispersaran y se calmara el ambiente, según han indicado a Europa Press desde este cuerpo de seguridad.

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Así, han detallado que sobre las 12.30 horas de esta jornada, la Policía Nacional ha recibido una llamada por medio de la que se le comunicaba que un grupo de unos 40 seguidores del Sevilla estaban manteniendo una actitud agresiva a la altura de la Roda Norte de València, en el entorno de la avenida Juan XXIII.

A los agentes se les ha indicado también que más tarde ha comenzado a producirse un enfrentamiento entre esas personas y ultras del Levante UD con el lanzamiento de sillas y objetos de mobiliario urbano. Muchos de los participantes en la reyerta, armados con palos, iban encapuchados o con los rostros cubiertos, como se puede observar en un vídeo difundido por la televisión pública valenciana À Punt.

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Hasta el lugar en el que estaban produciéndose estos desórdenes, se han desplazado agentes de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional que han logrado con su presencia que la masa se dispersara y que la situación se tranquilizara.

La intervención policial ha terminado, hasta el momento, sin detenciones y sin personas identificadas.