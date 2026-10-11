Temas del día de EFE Internacional del domingo 11 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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São Paulo - Grupos de estudiantes y de izquierdas celebran actos en varias capitales de Brasil para movilizar a los votantes del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar de lograr una remontada frente al opositor Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del día 25 de octubre.

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PANAMÁ TERREMOTO

Tonosí (Panamá) - Tonosí, el pueblo más cercano al epicentro del terremoto de magnitud 7,7 que azotó el viernes en Panamá, continúa sin servicios básicos esenciales a la espera de ayuda para acceder a sus hogares destrozados mientras las réplicas no cesan.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - La coalición liderada por Arabia Saudí intensificó sus bombardeos aéreos contra posiciones de los hutíes en Saná y el suroeste de Yemen, tras los ataques de los rebeldes contra el aeropuerto de Riad, que han dejado más de una decena de muertos.

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COLOMBIA PROTESTAS

Bogotá - Organizaciones de la sociedad civil colombiana buscan movilizar las calles desde este domingo y durante octubre y noviembre con una serie de protestas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, evidenciando la polarización del país

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HURACANES PACÍFICO

Ciudad de México - Las autoridades mexicanas prevén que el huracán Simón toque tierra este domingo en las costas del estado de Jalisco (oeste de México), cerca de Puerto Vallarta, como ciclón categoría 3 o 4, por lo que han suspendido las actividades no esenciales y activado medidas preventivas en cinco estados de la región.

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ISRAEL ELECCIONES

Jerusalén - Después de que la Comisión Electoral Central tratara de vetarlos, los principales partidos árabes de Israel afrontan las elecciones del 27 de octubre convertidos en un apoyo clave para la oposición si quiere derrocar al Gobierno de Benjamín Netanyahu, aunque esta rechaza tajantemente recurrir a ellos para crear un Ejecutivo.

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ADEMÁS

MÉXICO AGUA | Ciudad de México - Habitantes de la ciudad de Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, realizan este domingo una marcha para denunciar las afectaciones por la contaminación del agua que afecta a cientos de hogares de una de las ciudades más grandes de México y ha llegado incluso hasta a hospitales (Texto) (Foto) (Vídeo)

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SALUD CONFERENCIA | Berlín .-La Comisión Lancet sobre las amenazas mundiales a la salud en el siglo XXI publica su nuevo informe en el marco de la Cumbre Mundial de la Salud que comienza este domingo en Berlín y en la que también habrá un debate con los posibles candidatos a suceder el año que viene al director general de la OMS, entre ellos la española María Neira. (el informe se publicó a las 23.01 GMT del sábado o 01.01 CEST del domingo)

NUESTROS TEMAS

EEUU ANIMALES | Los Ángeles - Skid Row, epicentro de la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles, concentra también una problemática menos visible: cientos de mascotas que viven en la calle junto a sus dueños y enfrentan hambre, enfermedades y falta de atención veterinaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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HOLLYWOOD HITCHCOCK | Redacción Internacional - Con el fallecimiento esta semana de Eva Marie Saint, protagonista de 'Con la muerte en los talones', desaparece una de las integrantes del selecto grupo de actrices vivas que trabajaron con Alfred Hitchock en la era clásica de Hollywood, algunas tan atípicas, según el canon del maestro del suspense, como Julie Andrews o Shirley MacLaine.

CHILE ABORTO | Santiago de Chile- Tras lograr una sentencia civil sin precedentes en Chile que condena a su médico por obstaculizar su derecho a abortar un feto inviable, Catalina Pizarro relata su proceso en una entrevista a EFE junto a su abogada, en la que relevan el reconocimiento del acceso al aborto como un derecho y dar voz a miles de mujeres que enfrentan barreras similares. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante chilenomexicana Mon Laferte actúa como plato fuerte del segundo día del afamado Rock al Parque, el mayor festival de rock gratuito de América Latina. Parque Simón Bolivar (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- San Juan, 11 oct (EFE).- Las mujeres de la bomba puertorriqueña alzan sus voces este domingo en el sexto encuentro de cantaoras en la plaza pública Carlos 'Tata' Cirino Osorio de Loíza, un municipio del norte de Puerto Rico, considerado como una de las cunas de este género musical reivindicativo, que surgió entre los esclavos y es un sincretismo entre la cultura española, taína y africana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- Las mujeres de la bomba puertorriqueña alzan sus voces este domingo en el sexto encuentro de cantaoras en la plaza pública Carlos 'Tata' Cirino Osorio de Loíza, un municipio del norte de Puerto Rico, considerado como una de las cunas de este género musical reivindicativo, que surgió entre los esclavos y es un sincretismo entre la cultura española, taína y africana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PROTESTAS.- Organizaciones de la sociedad civil colombiana van a tratar de calentar la calle este octubre y noviembre con una serie protestas contra las políticas económicas y sociales del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, evidenciando la polarización del país. (Texto) (Foto)

Europa

Berlín.- SALUD CONFERENCIA.- La Cumbre Mundial de la Salud que se celebra a partir de hoy en Berlín organiza una mesa redonda con los posibles candidatos a suceder al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuyo mandato expira en agosto de 2027 y entre los que se encuentra la española María Neira. (Texto) https://www.worldhealthsummit.org/sessions/42500a61-0851-4acf-8eee-301a3a5c5510

Liubliana.- ESLOVENIA REFERENDOS.- Eslovenia celebra cuatro referendos: tres consultivos, no vinculantes, sobre la asistencia social, la abolición de la contribución a la emisora pública RTV y el derecho al voto de los extranjeros, y uno ‘legislativo’, vinculante, sobre la ley de investigación parlamentaria.

09:30 GMT.- Londres.- JAVIER BARDEM.- El actor español Javier Bardem habla en Londres sobre su trayectoria cinematográfica como parte del programa de la 70 edición del Festival de Cine de Londres ('London Film Festival'), donde también presentará sus últimas películas, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen, y 'Bunker', de Florian Weller, en la que comparte pantalla con su esposa, la también actriz Penélope Cruz. Curzon Soho

09:45 GMT.- Berlín.- FERIA LIBRO.- El escritor y jurista franco-británico Philippe Sands recibe en la iglesia de San Pablo de Fráncfort el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes en el último día de la Feria del Libro de Fráncfort. Asistirá el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. (Texto)

10:45 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con la cúpula de la Unión Cristianodemócrata de Alemania (CDU) tras la reciente debacle electoral en el este del país.

12:00 GMT.- Berlín.- SALUD CONFERENCIA.- Los copresidentes de la Comisión Lancet sobre las amenazas mundiales a la salud en el siglo XXI, Christopher JL Murray y Natalia Kanem, junto a otros expertos, presentan en la Cumbre de la Salud que se celebra a partir de hoy en Berlín el último informe sobre el amplio conjunto de riesgos a los que se enfrentará el mundo durante el resto del siglo.

13:00 GMT.- Londres.- FESTIVAL CINE LONDRES.- Gala y alfombra roja del filme 'El ser querido', del cineasta español Rodrigo Sorogoyen, en el Festival de Cine de Londres. BFI IMAX (Texto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Berlín.- SALUD CONFERENCIA.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el ministro ucraniano de Salud, Víktor Liashko, así como los ministros de Salud de Alemania y de Polonia, Carsten Linnemann y Jolanta Sobieránska-Grenda, participan en un panel de la Cumbre Mundial de la Salud sobre las experiencias de la guerra rusa en Ucrania y otros conflictos. (Texto)

17:00 GMT.- París.- MARIA DEL MAR BONET.- La cantante y compositora mallorquina Maria del Mar Bonet, figura de la nueva canción catalana, regresa algo más de medio siglo después al escenario del mítico teatro Olympia de París. (Texto)

O.Medio y África

Riad.- A.SAUDÍ ENERGIA.- Comienza hoy la 25º edición del Congreso de Energía de WPC en Riad, Arabia Saudí, que reunirá a líderes mundiales y a representantes del sector, y que contará con reuniones del Foro Internacional de la Energía (IEF) y de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petroleo (OPAEP). (Texto)

05:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- Después de que la Comisión Electoral Central tratara de vetarlos, los principales partidos árabes de Israel afrontan las elecciones del 27 de octubre convertidos en un apoyo clave para la oposición si quiere derrocar al Gobierno de Benjamín Netanyahu, aunque esta rechaza tajantemente recurrir a ellos para crear un Ejecutivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Singapur.- F1 SINGAPUR.- La cantante estadounidense Lana del Rey da un concierto en Singapur en el contexto de la celebración del Gran Premio de Formula 1, junto a otros artistas como Janet Jackson o James Arthur

Redacción EFE Internacional

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