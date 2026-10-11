Ministros de UE aprobarán la mayor lista de sancionados rusos y nueva misión en Líbano

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Luxemburgo, 11 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prevén aprobar este lunes en un Consejo en Luxemburgo la mayor lista de sancionados por la invasión rusa de Ucrania, con unos 1.600 nombres nuevos, y sentarán las bases de una futura misión de asesoramiento de las Fuerzas Armadas del Líbano.

La guerra de Rusia en Ucrania será uno de los principales puntos en la agenda, en el que participará el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

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Los ministros esperan respaldar un acuerdo político alcanzado previamente para sancionar a cerca de 1.600 personas y entidades relacionadas con el complejo industrial-militar ruso que posibilitan que Moscú continúe la agresión contra Ucrania, indicaron fuentes comunitarias.

Además, se espera que aprueben sanciones contra otros 77 nombres considerados responsables de las "elecciones fraudulentas" celebradas en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, mientras siguen trabajando en un próximo paquete de medidas restrictivas más amplio contra Moscú.

Otra de las medidas que está considerando el Consejo es la de examinar más a fondo las peticiones rusas de visados para evitar que los diplomáticos hagan un "mal uso" de ellos e impedir la entrada de excombatientes, sin penalizar a "la población rusa inocente", señalaron.

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Oriente Medio

Los ministros esperan también decidir establecer una misión de apoyo a las Fuerzas Armadas y a las de Interior libanesas; más allá de definir la misión mañana, más adelante tendrán que especificar los detalles, señalaron fuentes comunitarias, que avanzaron que estará en marcha antes de que concluya el año.

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La idea no es que sustituya a la misión de la ONU desplegada al sur del Líbano, la FINUL, que será clausurada a finales de año, sino que se dedique a la formación de efectivos y desarrollo de capacidades.

Por lo que respecta a la libertad de navegación, las fuentes dijeron que han observado mayor presión sobre la seguridad marítima debido a los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen en el mar Rojo, así como a "presiones constantes" sobre el estrecho de Ormuz.

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La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha solicitado a los Estados miembros que doten de más barcos a la misión naval de la UE en el mar Rojo, 'Aspides', que escolta a cargueros que se ven amenazados en esas aguas, sin éxito por el momento.

"Estamos colaborando con los actores regionales, entre ellos Arabia Saudí y los demás países del Golfo, para apoyarles en su búsqueda de soluciones, por ejemplo a través de 'Aspides', pero también mediante soluciones negociadas con el fin de lograr una paz sostenible que permita reabrir algunos de estos puntos de estrangulamiento", comentaron las fuentes europeas.

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Al mismo tiempo, afirmaron que están debatiendo la posibilidad de aumentar la ayuda al Gobierno de Yemen con el fin de "proteger los intereses del Gobierno legítimo y de su población, así como de intensificar la ayuda humanitaria" a todo el Cuerno de África.

Por lo que respecta a Palestina, los ministros abordarán el envío de una misión de observación a las próximas elecciones legislativas en ese territorio, que estaban previstas para el próximo 28 de noviembre pero que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) anunció el viernes que va a aplazar en virtud de un acuerdo alcanzado entre las facciones palestinas en El Cairo.

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Los palestinos no celebran elecciones legislativas desde 2006, cuando el movimiento islamista Hamás se impuso a Fatah, el partido de Abás. La victoria de Hamás desembocó un año después en la división entre Cisjordania, gobernada por la ANP, y Gaza, controlada por Hamás hasta el actual conflicto con Israel.

Desinformación

Los ministros hablarán en un desayuno de trabajo antes de comenzar el Consejo sobre cómo combatir la desinformación y los intentos de manipulación extranjera en comunicaciónes estratégicas.

Entre las iniciativas que se debaten destaca el ampliar la formación y la sensibilización en las delegaciones de la UE en todo el mundo, pero también el colaborar más con países fuera del bloque comunitario.

Ampliación

Durante el Consejo, los ministros abordarán igualmente la ampliación de la UE a nuevos Estados y cómo los países candidatos y los candidatos potenciales pueden contribuir de manera efectiva al fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la Unión.

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"Ucrania es absolutamente fundamental para nuestra preparación en materia de defensa. Los socios de los Balcanes Occidentales y Moldavia aportan conocimientos y recursos, incluso en las misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa", explicaron fuentes comunitarias.

Indicaron la importancia de una mayor integración de la industria de la defensa con esos países y su alineamiento con las prioridades de la UE en materia de política exterior y seguridad. EFE