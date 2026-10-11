León XIV urge a asegurar el comercio de cereales amenazado por la guerra en Ucrania

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Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El papa León XIV urgió este domingo a asegurar el comercio de cereales en el Mar Negro amenazado por la guerra en Ucrania ya que, recordó, muchos países pobres dependen de la importancia de este alimento.

"La guerra en la martirizada Ucrania sigue causando sufrimiento más allá de sus fronteras, sobre todo en los países más pobres, ya que muchos dependen de la importación de cereales", declaró al término del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

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Por ello, el pontífice estadounidense dirigió "un vehemente llamamiento" a las partes involucradas en el conflicto para que "aseguren el transporte de cereales en el Mar Negro".

"El pan cotidiano de millones de personas no puede ser rehén de la guerra", sostuvo.

León XIV lanzó este mensaje poco antes de anunciar en el mismo discurso que en los "próximos días" deberá someterse a una operación para extirparle un nódulo localizado en un pulmón, "en fase muy inicial y bien circunscrito". EFE

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