Kiko Rivera anuncia el lanzamiento de su primer disco tras 15 años de carrera musical

Guardar

Kiko Rivera ha revolucionado las redes sociales al anunciar de manera completamente inesperada el lanzamiento del primer disco de su carrera, titulado 'Volver a sentir'. Tras 15 años de trayectoria en la industria musical, el DJ y cantante da un importantísimo paso al frente con un proyecto que promete mostrar su faceta más íntima, sincera y vulnerable hasta la fecha. El hijo de Isabel Pantoja ha compartido su profunda emoción con sus seguidores de Instagram, confesando que este álbum recopila gran parte de su esencia, sus vivencias y sus sentimientos actuales. El viaje musical arrancará muy pronto con el lanzamiento de su primer single, 'He vuelto a nacer', un título que, según ha revelado el propio artista, encierra un significado muy especial y personal para él en este momento de su vida. Agradecido y más maduro que nunca, Kiko no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicar unas emotivas palabras a su público. El músico ha dado las gracias de corazón tanto a los fieles que lo apoyan desde sus inicios -acompañándolo mientras encontraba su propio camino- como a los que se han sumado recientemente. Para él, este esperado trabajo discográfico es la forma perfecta de devolver un poquito de todo el cariño que ha recibido a lo largo de estos tres lustros. Aunque todavía no se ha desvelado la fecha exacta de estreno, el anuncio ha cerrado con un misterioso y rotundo "PRÓXIMAMENTE" que ha dejado a sus fanáticos con la miel en los labios. Con las expectativas por las nubes y el corazón en la mano, Kiko Rivera se prepara para abrir su alma y demostrar que, musicalmente hablando, está listo para volver a sentir.