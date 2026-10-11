Expertos elaboran una ley modelo de armonización del delito de ecocidio en Latinoamérica

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Redacción Medioambiente, 11 oct (EFE).- El aumento de la explotación de minerales y recursos naturales para la tecnología, el incremento de asesinatos de defensores ambientales y la elaboración de proyectos de ley de ecocidio en Latinoamérica son los fundamentos que ha reunido a expertos de la región para la aprobación de la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina.

El proceso se inició en 2021, cuando un grupo de expertos internacionales se reunió para definir el ecocidio, entre ellos el director para las Américas de Stop Ecocidio Internacional, Rodrigo Lledó Vásquez, quien en entrevista con EFE explica la "importancia" de presentar una ley modelo a nivel regional.

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Los expertos definieron el ecocidio como "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente".

Lledó señala que "una ley modelo es un texto académico de referencia" y aclara que "no es un texto vinculante, sino una propuesta, una plantilla, un texto del cual los parlamentos y parlamentarios de cada país pueden copiar y pegar o sacar ideas para la elaboración de una ley de ecocidio en sus países o hacer cambios a ese texto para adecuarlo".

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En su opinión, la Ley Modelo es un documento que "resuelve el desafío de adecuar la definición internacional de ecocidio a la realidad legal y social de América Latina" porque el texto elaborado en 2021 "está más cercano al sistema anglosajón, que es en el que se basa el Derecho Internacional".

La Ley Modelo, apunta, es un "ejercicio de adaptación" que se ha logrado en un "proceso participativo" que se realizó en dos fases.

La primera fue "una consulta pública", cuya información se sistematizó. Con esos datos se mantuvieron posteriormente, en la segunda etapa, reuniones con "74 expertos, entre ellos profesores universitarios y abogados de reconocida trayectoria, de 14 países".

Los resultados de ambos procesos se estructuraron y, señala, "se entregaron en México a 31 expertos internacionales de 14 países de Latinoamérica para la redacción de la Ley Modelo de Ecocidio, que consta de 18 artículos".

La plataforma Stop Ecocidio busca incluir el ecocidio como el quinto delito en la Corte Penal Internacional junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Es un proceso que se inició en 2024 gracias a la iniciativa de los Estados insulares de Vanuatu, Fiyi y Samoa, "que están quedando literalmente bajo el agua", algo, sostiene, que "parecía un futuro distópico o lejano y ya es una triste realidad".

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La iniciativa de los tres países se encuentra actualmente "en el grupo de trabajo sobre enmiendas de la Corte Penal Internacional", explica el experto chileno, y sostiene que la rapidez en el avance del tema "dependerá de la voluntad de los Estados parte de este tribunal y de aspectos técnicos".

No obstante, añade, mientras se realiza ese trabajo, el ecocidio ya ha sido integrado en ciertas legislaciones nacionales como Bélgica o Francia -con otro nombre-, "aunque tiene los elementos del ecocidio, y está incorporado en una directiva europea del año 2024 sobre delitos ambientales que está siendo incorporada por los 27 Estados miembros".

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Explica que "hay proyectos de ley en Países Bajos, Italia, Croacia y España -que va un poquito más atrás-", además trabajan en ello "República Democrática del Congo, Islas Mauricio que ya la adoptó, así como la Polinesia francesa y Turquía que tiene un proyecto de ley en marcha".

En América Latina, enumera, "hay un proyecto de ley en México, en República Dominicana, en Perú, en Brasil, en Argentina y está ya incorporado en el Código Penal de Colombia, con el nombre de grave afección ambiental, que es la misma figura o muy parecida en el Código Penal de Chile".

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Ante la puesta en marcha de varios proyectos de ley en Latinoamérica, asegura, Stop Ecocidio Internacional vio "la importancia de acompañar el proceso y la necesidad de armonizarlo con la Ley Modelo de Ecocidio para la región", que encabeza -con México y Colombia y más atrás Brasil- el índice de 'Voces silenciadas' de la organización Global Witness sobre asesinatos de defensores ambientales, indígenas y sociales en el mundo.

Lledó es optimista sobre la adaptación de la Ley Modelo en Latinoamérica, pero es "consciente de que son momentos difíciles a nivel internacional y a nivel regional".

Sostiene que "la política internacional o la política regional de América Latina es compleja en este momento y no es tan favorable a los asuntos ambientales".

"Pero estamos trabajando para cuando la humanidad recobre el sentido común", asegura.

Mientras, explica, Stop Ecocidio estará presente en la COP17 de Biodiversidad en Armenia, del 19 al 30 de octubre y en la COP31 de Turquía, del 9 al 20 de noviembre.

Por Lourdes Uquillas