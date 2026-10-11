El escocés Grant Forrest conquista el Abierto de España en un emocionante final

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Madrid, 11 oct (EFE).- El jugador escocés Grant Forrest conquistó este domingo el Abierto de España de golf, su tercer título en el DP World Tour, después de un emocionante duelo con el español Eugenio Chacarra y el francés Victor Perez, con los que llegó empatados al último hoyo, donde embocó un 'birdie' que le dio el triunfo.

Forrest, 33 años y 296 en la clasificación mundial, se impuso con un total de -14, con un golpe sobre Chacarra y Perez, después de haber ocupado el liderato desde la primera jornada en el torneo celebrado en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

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Además de sumar su victoria más relevante en su trayectoria, se asegura una plaza para jugar el Masters de Augusta y el Abierto Británico el próximo año. EFE

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